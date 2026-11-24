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Predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je danas da rezolucijom o Vukovaru, koju su predložili hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu, Hrvatska pokušava da stvori određenu političku realnost i promeni istoriju.

- Ja vodim Komisiju za nestala lica i juče sam reagovao skrećući pažnju na neke delove te rezolucije koji se tiču nestalih lica, gde pokušavaju punu odgovornost da prebace na Srbiju zanemarujući da je mnogo više Srba koji se vode kao nestali u Hrvatskoj nego Hrvata - rekao je on za K1 TV.

Odalović je ukazao da je Srbija dala značajan broj dokumenata hrvatskoj strani kada je reč o Vukovaru.

- Stiče se pogrešan utisak da Srbi nešto žele da sakriju i negiraju. Narativ kojem se rezolucija o Vukovaru opredelila govori o zločinima JNA, zločinima nad Hrvatima ali tu su se desili i strahoviti zločini nad Srbima - istakao je Odalović.

Ukazao je da u predlogu rezolucije nema izbalansiranog pristupa prema zločinima.

- Nije rat vodila samo jedna strana, imamo grobnice koje smo zajedno evidentirali, ekshumirali, ali imamo i grobnice gde su Srbi a koje nisu otvorene - rekao je Odalović.

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Dodao je da Komisija za nestala lica godinama poziva kolege iz Hrvatske da se sastanu, što oni odbijaju i naveo da je to veoma neodgovorno prema porodicama jer nestala lica predstavljaju humanitarno pitanje.

Odalović je istakao da to što su hrvatski poslanici odlučili da ovu rezoluciji podnesu Evropskom parlamentu baš u momentu kada Srbija nema svoju delegaciju u EP govori o njihovoj lošoj nameri i pokušaju da nešto podmetnu evropskim poslanicima što bi trebalo da se izglasa bez Srbije.

Naveo je da se mnogo toga krije od međunarodne javnosti i ukazao da je problem što u ovom trenutku Srbija nema svoje telo u Evropskom parlamentu koje bi moglo da iznese istinu i da potencijalno promeni tekst rezolucije.

Komentarišući saopštenje Studentske liste o predlogu rezolucije o Vukovaru, u kojem se navodi da su u predlogu rezolucije gotovo u potpunosti zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, Odalović je ocenio da je to saopštenje o rezoluciji dobro i potkovano činjenicama i dokazima.

Prema njegovim rečima, ukoliko bi se trenutni tekst rezolucije usvojio, to bi značilo priznavanje da ne postoje srpske žrtve u "Oluji", "Bljesku", pogrom nad Srbima, neotvorene grobnice.

- Ljudi koji su u Evropskom parlamentu bi morali da čuju istinu o stradanju Srba. Ovo na šta je Studentska lista izjavila je istina, to se sve desilo i to je utemeljeno na mnogim dokazima koji mogu biti predstavljeni - kaže Odalović.