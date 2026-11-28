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Narodna poslanica liste "Studentska lista - studenti pobeđuju" i profesorka Građevinskog fakulteta Sanja Fric izjavila je da kada je u pitanju formiranje nove Vlade postoji jedinstvo oko toga da se taj proces završi do kraja godine i navela da predstojeća predsednička kampanja neće usporiti izbor mandatara i ministara.

Govoreći o formiranju izvršne vlasti i predstojećim predsedničkim izborima, Sanja Fric je ocenila da predizborna kampanja za predsedničkog kandidata Studentske liste Radomira Saičića neće usporiti dogovore oko sastava nove Vlade Srbije, jer su to dva odvojena procesa za koje pokret ima kapacitete.

Na pitanje zašto se još uvek ne zna ko će ući u vladu iako je prošlo mesec dana od parlamentarnih izbora, Fric je navela da nisu čekali u neradu, već da su sprovedeni neophodni zakonski koraci - potvrđivanje mandata, konstituisanje Skupštine i konstituisanje skupštinskih odbora koje je u toku, nakon čega sledi zakon o ministarstvima, pa tek onda formalni izbor vlade.

- Oko rokova imamo jedinstvo i zaista ćemo se svi potruditi da vlada bude formirana do kraja godine, jer smo svesni šta se dešava u ovoj 'sivoj zoni'. Mi i dalje nemamo izvršnu vlast u svojim rukama, imamo samo zakonodavnu vlast, i tek mora da se izvrši transfer vlasti kada se formira vlada. Svesni smo da se ovaj tranzicioni period koristi za razna nedela i nepočinstva odlazećeg režima i da nam je svaki dan bitan da bi se tome stalo na put. Imperativ treba da bude da to bude dobra i efikasna vlada, a ne samo brza vlada - rekla je Sanja Fric za TV Insajder.