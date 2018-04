NIKOLA SELAKOVIĆ ZA KURIR: Držali su me na nišanu dok su hapsili Marka Đurića

Nikola Selaković, generalni sekretar predsednika Srbije, u intervjuu za Kurir kaže da je posle terora albanskih separatista, kako naziva nasilan upad kosovskih specijalaca u Kosovsku Mitrovicu, još uvereniji da Priština nije imala ni najmanju nameru da ispuni svoje obaveze iz Briselskog sporazuma.



Kaže da im je glavni cilj bilo zauzimanje severa, ali da se pokazalo da se „Vučićeva reč mnogo ozbiljnije sluša nego što je to bio slučaj s nekim njegovim prethodnicima“. Opisuje i šta mu je prolazilo kroz glavu dok mu je albanski specijalac držao nišan puške na grudima.

- Niko normalan i razuman nije mogao da očekuje da će reakcija albanskih vlastodržaca biti takva. Takvi događaji vas osveste u smislu da shvatite koga imate naspram sebe, da su albanski separatisti na KiM mnogo više nečiji eksponenti nego što su samostalni donosioci odluka koje sprovode. Nije bilo nimalo prijatno, to je bio gest terora nad golorukim narodom.

Šta vam je prolazilo kroz glavu kad ste shvatili da Đurića hapse?

- To se dešavalo pred mojim očima. Dvojica su nam prišla. Jedan je Marka uzeo za levu nadlakticu i povukao ga sa sobom, a drugi je ostao s puškom uperenom prema meni, zadužen da ja ne mrdnem odatle. Pitao me je jesam li ja Selaković, odgovorio sam potvrdno i mogao sam samo da posmatram kako vezuju Marka. Bilo mi je najvažnije da se ne osramotimo i budemo dostojanstveni.



Kako objašnjavate to što su uhapsili samo Đurića, a ne i vas?

- Očigledno je njihov glavni cilj bio upad na sever KiM, demonstracija sile, terorisanje stanovništva i pokazivanje da su oni u stanju da gurnu nogu u vrata i pokažu da mogu da ovladaju severom. Nasuprot svim našim sporazumima i garancijama da je ulazak naoružanih ljudi s juga na sever bez izričitog pristanka nosilaca vlasti na severu KiM nemoguć, oni su onako postupili. Jedan od njihovih glavnih ciljeva bio je i da uhapse, pokušaju da otmu i ponize Đurića. Koliko god da su se trudili, nisu uspeli.



Imate li na osnovu čega da im sad poverujete da će zaista pristupiti formiranju ZSO?

- Evo neka me demantuju svojim delima. Nisam jedini koji im ne veruje i koji misli da lažu.



Kako će izgledati ZSO ukoliko bude stvoren bez Prištine? Kako sprečiti da bude sveden na NVO?

- Očigledno je da Priština na ZSO gleda kao na NVO, a to niti je NVO, niti je predviđeno da to bude. ZSO treba da bude vrsta samouprave Srba na KiM i uveren sam da će on to i postati - ako ne zahvaljujući Prištini, onda zahvaljujući našem radu, trudu i zalaganju. Pokazalo se da im toliko ne pada na pamet da se time suštinski bave da su od toga udaljeni, što je rekao jedan novinar, kao nabijanje na kolac od digitalnog društva. Nemaju ni krajnju nameru da to učine. Evo, ima još dana, pa hajde da vidimo.



Šta je manevarski prostor Srbije ako Priština preti da će hapsiti predstavnike Srpske liste?

- Kako na takve pretnje da odgovorite? Pre nekoliko dana nismo imali najave nego demonstraciju sile i terora. Ako neko nastavlja ili najavljuje nastavak takvog postupanja, onda je potpuno jasno da tim ljudima nije ni stalo do rešenja i suštinskih preduslova za normalan zajednički život Srba i Albanaca.

foto: Nebojša Mandić



Koliko je Vučić zadovoljan reakcijama raznih međunarodnih činilaca na KiM povodom prošlonedeljnih incidenata? Može li Priština da demonstrira hrabrost i odlučnost bez pomoći sa strane?

- Da li zaista mislite da oni koji se predstavljaju kao nosioci vlasti na KiM poseduju mogućnost samostalnog odlučivanja i donošenja odluka koje su vezane za ovakve stvari, ili su samo sredstvo za izvršenje nečijih tuđih namera i sprovođenja tuđih naređenja.



Imenujte ih, ko su oni?

- Dobro se sećam vremena kada nas je neko bombardovao 78 dana i 78 noći, a sve pod firmom borbe za zaštitu ljudskih prava i demokratiju. Hvala bogu, danas niti je 1999, niti je 2004, niti je 2008, niti je ovde na vlasti Milošević, Koštunica ili Tadić. Ovde je na vlasti Vučić, predsednik koji i te kako dobro zna šta radi, odlično razume politiku i poziciju Srbije i za mene i za Srbe na KiM, kao građane ove države, to je ohrabrenje, jer znamo da se odluke donose hladne glave i da se mnogo toga odmeri pre nego što se neka odluka donese.



Kažete odluke se donose hladne glave, mislite li i na onu koja se tiče poziva iz Beograda?

- U tom trenutku sam bio na KiM s našim narodom, pokušavao da stišam neke glasove i neke predloge koji su dolazili mnogo više iz srca nego iz čistog razuma. Kasnije sam saznao i za ovo što pominjete. Nadam se da je deo onih koji donose odluke svestan da ovo niti je 2004, niti 2008, kada ste mogli da mirno iz Beograda gledate kako se ubijaju Srbi, proteruju iz svojih kuća, pale naše svetinje a da ne učinite ništa. Baš kao što je to učinjeno 2008, kada ste imali predsednika države koji je izmišljao službena putovanja i sklanjao se iz Beograda samo da ne bude prisutan u tim dramatičnim trenucima kada su sponzori albanskog separatizma na KiM podržali njihovu secesiju od Srbije. Vučićeva reč se ozbiljnije sluša nego što je to bio slučaj s nekim njegovim prethodnicima.

