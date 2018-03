(KURIR TV) MARKO ĐURIĆ SE OBRATIO IZ VLADE SRBIJE: Srbija najoštrije osuđuje pretnje ratom, a oni koji prete hapšenjima Srba, neka uhapse prvo sebe! 3 novinara i 5 pravnika satima saslušavani u Peći

1 / 11 Foto: Kurir

BEOGRAD - Srbija najoštrije osuđuje ponovljene i neodgovorne pretnje ratom Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija koje su ovih dana bile potkrepljene nastavkom terora nad srpskim stanovništvom na KiM kao i ratobornim delovanjem Prištine u javnosti, rekao je Marko Đurić, direktor Kancelarije za KiM, na jutrošnjoj konferenciji u Vladi Srbije.

- Očekujemo da umesto pretnji ratom, koji nikome ništa dobro ne može da donese i kampanje terora, predstavnici Prištine započnu, kao što su i najavili, omogućavanje predstavnicima srpskih opština rad na statutu i osnivanju Zajednice srpskih opština, koja je njihovo pravo prema Briselskom sporazumu, ali i domaćem i međunarodnom pravu - kazao je Đurić i naglasio: Srbija je opredeljena za mir, želi mir i čuva mir i zato podržavamo jučerašnje zaključke Srba na KiM da osnuju Zajednicu srpskih opština.

- A onima koji prete hapšenjima želim da poručim da prvo sebe uhapse jer evo već 5 godina ne čine ono na šta su se obavezali - rekao je Đurić.

On je dodao će Srbi na Kosmetu osnovati ZSO jer je to njihovo pravo dogovoreno Briselskim sporazumom, a to znaju i Albanci ali i EU čija je to obaveza, kao i obaveza Prištine. On je naglasio da deli mišljenje predsednika Vučića da Priština nema nameru da ikada formira ZSO iako se 20. aprila navršava punih pet godina od Briselskog sporazuma kojim su se Priština, ali i EU, obavezale na ono što još nisu ispunile.

Nezakonito odvođenje i saslušavanje novinara i pravnika u Peći

- Želim da vas obavestim i da su uniformisana lica juče u Peći odvela troje novinara i petoro pravnika koji su pet sati nezakonito držani, saslušavani i ispitivani u Peći bez privođenja bilo kakvim organima pravosuđa - rekao je Đurić i dodao da je Vlada Srbije primetila da Kfor pokazuje značajno interesovanje za jučerašnje prelete iznad Preševa kao i drugih gradova širom Srbije, a povodom današnje vojne vežbe na Pasuljanskim livadama koja je najavljena još pre godinu dana.

- Leteli su juče avioni iznad Preševa ali i iznad Ćuprije, kao što su leteli i iznad drugih gradova Srbije, i leteće - rekao je Đurić.

"Oebsu se izvinjavam što su me vodili na povocu"

- Kako nisu pokazali interesovanje kad su naoružani teroristi upali u Severnu Mitrovicu i tamo demonstrirali silu, a italijanskom predstavniku Oebsa koji je poručio da se Beograd i Priština obostrano uzdrže od provokacija... Čujte Beograd da se uzdrži... Njemu mogu da poručim da se izvinjavam što su me vodili na povocu, kao verovatno i Rikalo kom su, gazeći ga čizmama lomili rebra - rekao je Đurić dodajući da ono što čine svojim izjavama Boris Tadić i Saša Janković, političari sa minimalnim delovanjem, boli više od bilo kakvih udaraca.

