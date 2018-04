DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Savet bezbednosti UN da istraži ko je Srbiju bombardovao kasetnim bombama

JAGODINA - Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma obišao je danas Prikaz naoružanja i vojne opreme kod Hale sportova u Jagodini.

On je tom prilikom rekao da ovih dana gledamo kako neke države govore o nekim hemijskim otrovima, da postoje u ovoj ili onoj državi, a da se te velike države ne bave Srbijom.

foto: Kurir

"Ja sada želim da postavim pitanje Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji ko je dao nalog da se Srbija bombarduje kasetnim bombama i koja država je bombardovala Srbiju kasetnim bombama. Zbog toga, iz godine u godinu je sve veći broj obolelih od raka u Srbiji i svaka peta žena ne može da iznese trudnoću ili ne može da rađa. Za to neko mora da ima odgovornost. Ako primenjujemo neke kriterijume u pojedinim državama, zašto se taj kriterijum ne primeni i kada je Srbija u pitanju. Tražim da to bude tema Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija", rekao je lider Jedinstvene Srbije.

On je dodao da je vojska uz Srpsku pravoslavnu crkvu najpoštovanija institucija u Srbiji, jer je Vojska uvek bila uz narod i sa narodom.

"Narod Srbije voli vojsku. Država poslednjih godina ulaže u naoružanje i kupuje ono što je neophodno, ali to ne znači da će Srbija nekoga da napadne. Siguran sam da Srbija nikoga neće napasti, niti će neko da napadne Srbiju, jer postoji poltička stabilnost i dobri međunarodni odnosi koje naša država vodi na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem", istakao je Palma i dodao da želi da Srbija više nikada ne ratuje i da naša deca ne odlaze u rat.

foto: Kurir

"Želim da u celom svetu postoji mir, a onima koji zagovaraju rat neka se smire i da se bavimo ekonomskom razmenom i da povećavamo ekonomsku saradnju. Da ne bombarduju neke države tako što izmisle da nešto poseduju, a nikada to ne dokažu i nigde ne postoji materijalni dokaz za to za šta ih optužuju, kao što je bio slučaj u Iraku, Libiji i sada u Siriji. I Srbija je bombardovana zbog navodnog Račka, da su tamo navodno bili albanski civili, a u nijednoj optužnici pred Haškim tribunalom ne pominje se Račak, što znači da je čista izmišljotina, kao što je bio slučaj Markale u Bosni i Hercegovini. To treba jednom da prestane" rekao je Marković i naglasio da je Srbija vojno neutralna zemlja i da tako treba i da ostane.

(Kurir.rs/Foto: Kurir)

Kurir

Autor: Kurir