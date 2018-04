SASTANAK NA MARGINAMA SAMITA DIGITALNA KINA: Ministar Popović razgovarao sa vlasnikom Alibabe

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović sastao se danas sa vlasnikom najveće kineske IT kompanije Alibaba, Džekom Maom.

Popović i Ma su se sastali na marginama prvog samita "Digitalna Kina" koji je otvoren danas u gradu Fudžou, prestonici kineske provincije Fuđijan. Njih dvojica su razgovarali o potencijalima saradnje Srbije i Kine u oblasti inovacija i digitalne ekonomije.

foto: Kurir

Popović je izrazio snažnu podršku kineskoj državnoj inicijativi "Pojas i put". On je istakao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Kine Si Điping dele viziju o stvaranju jedinstvenog digitalnog prostora koji će doneti nove mogućnosti za saradnju, umrežavanje i zajednički napredak svih zemalja koje su deo te vizije. To je vizija mira, stabilnosti, saradnje i zajedničkog ekonomskog prosperiteta", rekao je tom prilikom ministar Popović.



On je istakao da su predsednici Srbije i Kine postigli dogovor o uspostavljanju najbolje moguće saradnje između dve zemlje u oblasti inovacija i digitalne ekonomije.

foto: Kurir

"Rezultat tog dogovora je započinjanje projekta izgradnje srpsko-kineskog Industrijskog parka u Beogradu, koji zajedno realizuju Srbija i kineska državna „China road and bridge corporation“. To će biti najveći i najmoderniji industrijski park, a ujedno i najveća kineska investicija u oblast inovacija u Južnoj Evropi", rekao je Popović.



On je tokom razgovora istakao da su veštačka inteligencija, virtuelna realnost, proširena stvarnost, robotika, digitalizacija industrije i sajber bezbednost, stubovi razvoja ekonomije u digitalnoj eri. "Kina je svetski lider u ovim procesima i zato želimo da se u što većoj meri oslonimo na kineska iskustva u kreiranju digitalne budućnosti Srbije", naglasio je Popović.

foto: Kurir

Ma je pozvao Popovića da poseti njegovu kompaniju i predstavi inovacione potencijale Srbije kineskim partnerima.



Prvi samit "Digitalna Kina", koji je počeo danas u Fudžou, trajaće dva dana i okupiće preko 500 najvećih kineskih inovacionih kompanija. Tema samita je izgradnja "digitalne Kine". Današnjem otvaranju samita prisustvovali su ministri i visoki državni zvaničnici šest svetskih zemalja i Ujedinjenih nacija, sa ministrom Nenadom Popovićem kao jedinim visokim zvaničnikom jedne zemlje iz Evrope.

(Kurir.rs/Foto: Kurir)

Kurir

Autor: Kurir