NEMAČKI AMBASADOR AKSEL DITMAN: Odnos Srbije i Kosova je bitan za ulazak Srbije u EU!

Ulazak Srbije u Evropsku uniju i pitanje Kosova trenutno su goruća pitanja, o kojima se svakodnevno polemiše. Da li će Srbija kao uslov za ulazak u EU imati priznanje Kosova, iako to predstavnici Vlade svakodnevno demantuju, pitanje je koje najviše zanima srpsku javnost.

Na ovu temu ambasador Nemačke u Srbiji Akselom Ditmanom je za "Espreso" rekao da su uslovi za ulazak Srbije u EU poznati, te da uslovi za ulazak Srbije u EU stoje u pregovaračkim okvirima još od 2014. godine.

- Postoji niz utvrđenih reformi koje Srbija mora da sprovede i to na više različitih polja. Prošle sedmice objavljen je izveštaj EU komisije iz kog možemo da vidimo dokle je Srbija "stigla" sa sprovođenjem reformi. Na pojedinim poljima Srbija je napravila značajan napredak, naročito u oblasti ekonomskog razvoja. Ali, postoje oblasti u kojima su započete reforme i u kojima još uvek postoje problemi i u koje je potrebno uložiti dodatne napore. To je prvenstveno oblasti vladavine prava, pod ovim mislim na samostalnost i efikasnosti suda u borbi protiv korupcije, kriminala, jačanje slobode medija - rekao je za "Espreso" nemački ambasador, i dodao da su to bitni aspekti u kojima su nužne dodatne reforme.

Prema njegovim rečima, takođe je veoma bitna odnos između Srbije i Kosova, i to iz više različitih pogleda.

- Na prvom mestu taj odnos značajna je za ljude u Srbiji, ali i za ljude na Kosovu. Ona je bitna za stabilnost u regionu, ali i za ulazak Srbije u EU. Između Srbije i Kosova postoji već niz sporazuma, koji tek treba da se utvrde i implementiraju. Značajno je, naravno, osnivanje Zajednice srpskih opština i u tom pravcu se već uveliko vode pregovori, što mi sa zadovoljstvom pozdravljamo. Postoji još niz otvorenih pitanja, čija rešenja takođe moraju biti implementirana npr. iz oblasti energije. Na kraju, kao cilj treba da stoji normalizacija odnosa između Prištine i Beograda - rekao je Ditman za "Espreso".

