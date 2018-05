LJAJIĆ O REKONSTRUKCIJI VLADE: Ukoliko dođe do toga, treba da se desi brzo, a ne da se pretvori u špansku seriju

BEOGRAD - Ministar trgovine, turizma i telekomuinikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da, ukoliko bude rekonstrukcije vlade, ona treba da se desi brzo, a ne da se pretvori u "špansku seriju".

"Mislim da je bolje da nema priče, nego da ima, a da se ništa ne desi... Kada god imate priču o rekonstrukciji, administracija radi na leru. Svi čekaju šta će se dogoditi, da li će neki ministar ostati...", rekao je Ljajić na TV Prva.

On je rekao da, ako se priča o rekonstrukciji, to treba da se desi brzo, kao što se, kaže, dešava u drugim zemljama, a ne da se to pretvori u "špansku seriju", kao što je bilo u prošlosti više puta.

