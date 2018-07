DAČIĆ: Uz Srbiju i Putin i Tramp

Osim Rusije i Kine, odskora Nemačke i Francuske, i SAD stavile do znanja da podržavaju stav Beograda o postizanju kompromisa za KiM

Uprkos teškom nasleđu - potpune političke i ekonomske izolacije države koja je razorena od NATO bombi, bez ijednog prijatelja u svetu, Srbija je proteklih godina uspela dramatično da popravi imidž i čak zadobije naklonost svetskih sila za rešavanje pitanja Kosova i Metohije, ocenjuju sagovornici Kurira.

Osim podrške Rusije i Kine, odskora Nemačke i Francuske, kao najmoćnijih članica Evropske unije, i SAD su stavile do znanja da podržavaju stav Beograda o postizanju kompromisa iako su bile najžešći zagovornici nezavisnosti Kosmeta.



Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da u ovom trenutku i SAD i Rusija apsolutno podržavaju dijalog koji se vodi u Briselu i spremne su da prihvate rešenje koje se postiže dogovorom.



On je istakao da sadašnja administracija SAD razume interese Srbije, što mu je rekao i novi savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Džon Bolton.

Šef diplomatije je ocenio da Prištini nije jasno da su se promenile okolnosti u svetu i stavovi najvažnijih zemalja:

- Pre svega, promenila se pozicija Rusije, ona danas ima Putina, i jak je faktor. Nalazimo se u pregovorima o članstvu u EU. Popravili smo odnose sa Nemačkom, Francuskom i SAD. Ojačali smo odnose sa Rusijom i Kinom. Sve više zemalja povlači priznanje Kosova. Srbija ima rukovodstvo koje je prepoznato kao pouzdan i predvidiv partner. Sve to je ojačalo našu poziciju i dovelo je do toga da se danas traži kompromisno resenje umesto stava da je pitanje Kosova već rešeno - rekao je za Kurir Dačić.



Potpredsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović kaže da se drastično promenio imidž Srbije, na koju se više ne gleda kao na dekonstruktivnog partnera na Balkanu, već kao na aktera koji nudi konkretna rešenja.

- Srbija nije više na stranputici, uključena je u glavni tok svetskih političkih i ekonomskih dešavanja. To se pre svega sada očitava u rešavanju pitanja KiM. Srbija ima dobre odnose sa Rusijom, koja je pod vlašću Vladimira Putina ojačala u odnosu na 1999, neupitna je i podrška Kine, jača se saradnja i sa Turskom, ali novina je da smo dobili razumevanje za našu poziciju u zapadnim centrima moći. U državama EU, i to najmoćnijim - Nemačkoj i Francuskoj. I nova američka administracija Donalda Trampa napravila je zaokret.

Podržavaju iznalaženje kompromisa, dok su doskoro problem jednostrano proglašene nezavisnosti KiM smatrali rešenim slučajem - navodi Đukanović i objašnjava da je to rezultat posvećene diplomatske borbe državnog vrha:

- Vlast više nije tvrdokorna u iznalaženju rešenja, kao što je to, recimo, bilo u vreme DSS. Inače, neprikosnovena je evropska orijentacija Srbije uprkos različitim izazovima, a neretko i pritiscima. Desila se velika promena, sada su svetla pozornice uperena ka Prištini, čija vlast koči briselski dijalog. To nije održivo jer nemaju više neupitnu podršku Zapada.

1999.

- NATO bombardovanje

- pod sankcijama UN

- državni, vojni i policijski vrh pod teretom optužbi za ratne zločine

- loša reputacija zemlje zbog Slobodana Miloševića

- ekonomski fijasko

2018.

- proces evrointegracija bespovratan

- završena saradnja s Hagom

- unapređeni odnosi u regionu, obnovljeni s Kinom, jačaju s Turskom

- zadobijeno razumevanje SAD i EU za poziciju Srbije u vezi s rešavanjem pitanja KiM

- investicije

