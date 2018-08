VOLFGANG PETRIČ: Vreme za konačnu odluku u dijalogu Beograda i Prištine, uz manju korekciju granica!

BEOGRAD - Vreme je da se donese konačna odluka u dijalogu Beograda i Prištine, izjavio je nekadašnji visoki predstavnik EU za Kosovo Volfgang Petrič, navodeći da je potrebna i manja korekcija granica.

Navodeći da je izuzetno važno da rešenje predlaže upravo Beograd i priština, Petrič pojašnjava da jedino takvo rešenje može da bude prihvatljivo svima.

U intervjuu za N1 Petrič ocenjuje da je u dijalogu jednostavno dostignuta tačka u kojoj je takva odluka potrebna.

"Ne verujem da ovakve stvari mogu da se nastave bez donošenja odluka. To bi dovelo do beskonačnog zamrznutog konflikta", upozorio je Petrič.

Primećuje da i u Beogradu i u Prištini postoji spremnost za postizanje dogovora, a podseća i da Evropskoj komisiji ističe mandat, zbog čega bi bilo dobro da do rešenja dođe do februara ili marta naredne godine.

"Ako ovo rešenje i ovaj predlog budu neuspešni, onda se plašim da će to biti poraz za sve - i za Aleksandra Vučića, i za Hašima Tačija, i za Federiku Mogerini. Ako do rešenja ne dođe sada, proći će dugo vremena pre nego što se novo rešenje pojavi. To nije idealno rešenje, ali politika i realni život nikada nisu savršeni", naveo je Petrič i dodao da je dijalog pod posredstvom EU svakako doveo do dobrih stvari.

On smatra i da bi, ako je rešenje plod kompromisa, i ako ima podršku obe strane, trebalo da bude prihvaćeno i od strane međunarodne zajednice.

Petrič je rekao i da je potrebna manja korekcija granica, kao što je bio slučaj sa Kosovom i Crnom Gorom.

Navodeći da bez rešenja kosovskog pitanja Srbija neće moći da postane članica EU, Petrič je naveo da bi se tim rešenjem stavila tačka na otvorena pitanja na Balkanu.

(Kurir.rs / Tanjug)

