ZAMALO TUČA ISPRED PREDSEDNIŠTVA: Zakačili se Jankovićeve pristalice i članovi udruženja Sime Spasića

Na skupu Građanskog bloka 381 ispred Predsedništva Srbije u Beogradu došlo je do incidenta između učesnika tog skupa i grupe okupljenih oko predsednika Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji Sime Spasića.

Kako je preneo izveštač agencije Beta, Spasić i još nekoliko osoba okupili su se nešto pre 17 časova ispred Predsedništva Srbije gde su razvili transparent protiv lidera Pokreta slobodnih građana (PSG) Saše Jankovića.

Predstavnici Građanskog bloka 381, čiji je član i PSG, pokušali su da prođu do zgrade Predsedništva Srbije, ali to nisu uspeli zbog raširenog transparenta i grupe okupljene oko Spasića, pa je došlo do guranja i manjeg fizičkog obračuna.

Posle nekoliko minuta, predstavnici Građanskog bloka uspeli da prođu do prostora ispred zgrade Predsedništva, a tokom obraćanja lidera PSG Saše Jankovića grupa okupljena oko Spasića uzvikivala je "ubico". Atmosfera tokom 20-ak minuta trajanja skupa bila je napeta.

Među građanima okupljenim oko Sime Spasića bio je i lider Srpske desnice Miša Vacić.

