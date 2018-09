RIBANJE U PRIŠTINI: Tramp disciplinuje Tačija! Poslao Skata da mu prenese poruku!

Naklonjenost Amerike i Donalda Trampa Srbiji u rešavanju kosovskog pitanja vidljivija je iz dana u dan! Naime, poseta ambasadora SAD u Srbiji Kajla Skata Prištini imala je za cilj disciplinovanje kosovskih zvaničnika - pre svega Hašima Tačija - uoči nastavka briselskih pregovora Beograda i Prištine, ocenjuju sagovornici Kurira.



Skat je, kako ističu, "ušao u teren" tamošnjeg američkog ambasadora Grega Delavija, američkog ambasadora u Prištini, što je presedan u diplomatskoj praksi, ali ukazuje da uživa poverenje administracije predsednika SAD Donalda Trampa.

Zaokret

Ocenjuju i da je očigledno da je Vašington načinio zaokret u politici prema Kosovu pošto to za njih više nije zatvoren slučaj, a Delavi je stari kadar koji će uskoro biti smenjen.

U Prištini je, inače, javnost bila šokirana činjenicom da je ambasador Skat došao da razgovara s Tačijem. Iako je pod pritiskom kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, koalicionih partnera i opozicije rekao da promene granica neće biti, Tači je posle susreta sa Skatom promenio ploču i nastavio da govori o korekciji granica.



Analitičar Branko Radun kaže da Skat sigurno nije "išao za džabe u Prištinu".

- Neočekivano je da se jedan diplomata meša u posao drugog. Ali govori o poverenju koje Skat ima u Vašingtonu. Iako je to interna stvar, sve ukazuje na to da je izvršio pritisak na Tačija i Haradinaja - ocenjuje Radun.

Kompromisno rešenje

Bivši ambasador Srbije u Francuskoj i Belgiji Radomir Diklić objašnjava da je mešanje jednog ambasadora drugome u nadležnost novost u diplomatiji i pokazuje novi pristup Amerike, dok diplomata Zoran Milivojević kaže da je pozicija Beograda sve važnija za Stejt department:

- Trampova administracija je zainteresovana za dogovor o rešenju uz uvažavanje obe strane. To uključuje i angažovanje ambasadora. Skat je išao u Prištinu da se na terenu uveri kakva je situacija jer je tamo politički establišment podeljen oko nastavka briselskog dijaloga i predloga predsednika Vučića o razgraničenju.



Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da u SAD sada "duvaju novi vetrovi" i da se otvara mogućnost da Srbi i Albanci nađu kompromisno rešenje:



- Imamo situaciju gde SAD otvoreno pričaju i izlaze u susret mogućnosti da se dođe do kompromisa. To je veliki napredak.

Biljana Bojić/Foto:AP



Opasnost

Planovi za kosovsku "Oluju"

Dačić ističe da su idejom o razgraničenju Kosova nezadovoljne neke evropske zemlje jer se time pokazuje da su one, ipak, prebrzo priznale nezavisnost KiM i da sada moraju da preispituju svoje odluke.



- Posmatrano iz ugla političkih analitičara, ako dijalog ne bude išao u tom smeru, može se očekivati da se nastavi pritisak na Srbiju da prizna Kosovo ovako kako jeste, da i sever pripadne Kosovu. Taj pritisak manifestovaće se tako što će se usporiti put ka EU. To može dovesti i do toga da možda neko na KiM napravi planove za kosovsku "Oluju". Srbija će na to možda morati da reaguje, da možda uđe u sukob sa Kforom, zatraži pomoć Rusije...