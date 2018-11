NEBOJŠA KRSTIĆ O MERAMA PRIŠTINE: Nikakva preterana i prebrza reakcija u ovakvim slučajevima nije od koristi

BEOGRAD - Analiticar Nebojša Krstić izjavio je danas da je odluka Prištine da podigne takse na srpske proizvode na 100 odsto neozbiljna stvar, ali može da ima ozbiljne posledice, te da je osveta prištinskog rukovodstva zbog neuspeha u vezi Interpola.

Prema njegovim recima, na ovaj način prištinsko rukovodstvo se pravda pred domaćom javnošću, koja protestvuje predvođena opozicijom, nezadovoljna zbog cetvrtog neuspeha u nizu, kaže Krstić za TV Pink.

foto: Printscreen

Navodi da ovo moze da bude povezano i sa željom nekih u Prištini da se izađe iz Briselskog dijaloga.

"Da je juče Kosovo uspelo da uđe u Interpol, to bi bio strašan podsticaj Prištini da izađe iz dijaloga, jer bi to znacilo da će sve što treba dobiti na tacni i da nema potrebe da gubi vreme razgovarajući sa Srbijom i cinjenica da se to desilo izazvala je ovu nervoznu reakciju", kaže Krstić.

Dodaje da Beograd ne sme nikako dopustiti da se dijalog prekine i da treba da insistira na mirnom rešenju.

Ističe da je ta odluka potpuno neekonomska stvar, protivna pravilima, logici, protivna cak i pravilima koje sama EU uvodi i poštuje.

Kaže da ga je ova situacija podsetila na ono što je Hrvatska pokušala da uradi pre nekoliko godina kada su pokušali da uvedu neku vrstu ekonomskih sankcija prema Srbiji.

"Takva iskustva imamo i važno je da u ovom trenutku nikakva preterana, prebrza, preemotivna reakcija u ovakvim slučajevima nije od koristi", kaže Krstić.

foto: Marina Lopičić

Navodi da je najavljena serija događaja koju srpska vlast čini, a to su pre svega sastanci u okviru unutrašnjih sistema bezbednosti, a potom i sastanci sa ambasadorima relevantnih zemalja, dobra i neophodna.

"Mislim da treba ovo da posmatramo hladne glave, bez ikakvog žara, bez proglašavanja rata ili tako preterano teških reci. Mi treba da se bavimo diplomatijom", kaže Krstić.

Smatra da postoje zemlje u EU koje ne mogu da "progutaju" današnju odluku prištnskog rukovodstva, kao i da Nemacka ne može da zažmuri na ovu stvar i da će svakako reagovati.

"Velika zemlja ne može da reaguje istog trenutka, ali sačekaćemo i tu reakciju", navodi Krstić.

SAD su imale jasan stav oko podizanja taksi na 10 odsto, kaže Krstić i navodi da je americki ambasador u Srbiji Kajl Skat osudio tu vrstu iz CEFTA sporazuma.

Dodaje da sada ocekuje da SAD 10 puta jače da reaguju.

Kaže da postoje glasovi i u okviru albanskog stanovništva koji su protiv ovakvog ekonomskog revanšizma i ovakvih odluka.

foto: Dado Đilas

Podseća da postoji dobra saradnja između privrednika iz centralne Srbije i na Kosovu, kao i između privrednih komora.

Smatra da na obema stranama postoje privrednici koji trpe zbog ovakvih odluka i ističe da albanska zajednica nije koherentna na ovu temu kao što je bila na nekim drugim politicklim pitanjima.

Komentarišući to što je i BiH uvedena taksa od 100 odsto, Krstić kaže da je razumljivo to što uvode takve mere Srbiji, jer Srbija im je za mnoge stvari kriva, ali da to sa BiH unosi blagu nelogicnost u potez Prištine.

