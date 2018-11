PRIŠTINA UBILA PREGOVORE O REŠAVANJU PITANJA KIM: Briselski dijalog je mrtav, sporazum više ne važi

Dijalog u Briselu je suspendovan na neodređeno, a Briselski sporazum potpisan pre pet godina između Beograda i Prištine ostaje samo mrtvo slovo na papiru zbog nerazumnog i bahatog ponašanja prištinskih vlasti, ocenjuju sagovornici Kurira.



Takav ishod posledica je odluke kosovske vlade o povećanju taksi od 100 odsto na proizvode iz Srbije, kao i upada njihovih specijalnih jedinica ROSU u severnu Kosovsku Mitrovicu i hapšenja Srba zbog navodne umešanosti u ubistvo lidera GI SDP Olivera Ivanovića, ali i nepoštovanja Briselskog sporazuma, odnosno odbijanja da formiraju ZSO.

Bez komunikacije



Kao upozorenje na takav politički teror i ugrožavanje bezbednosti i egzistencije zbog nestašice osnovnih životnih namirnica i medicinskih sredstava, čelnici četiri opštine na severu KiM podneli su ostavke, a sudovi obustavili rad, čime su prekinuli komunikaciju sa vlastima u Prištini.



Niz ovih događaja, prema mišljenju političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, dokazuje da je dijalog mrtav i da je sve potpisano u Briselu prestalo da važi.

- Srbi su pokazali da ne žele da trpe politički teror Prištine i da se ne mire sa represijama Albanaca - konstatuje Stanković.

Raspisivanje izbora



On smatra da je izvesno da lideri kosovskih Srba, kako je najavio dosadašnji predsednik opštine Zubin Potok Stevan Vulović, zatraže od predsednice parlamenta Maje Gojković raspisivanje izbora po srpskom sistemu ukoliko Priština ne promeni ponašanje.



- To je verovatna mera ako se Priština ne dozove političkom razumu. Oni su izgubili kompas pošto više ne slušaju ni svoje političke sponzore - SAD, koje su tražile ukidanje taksi. Raspisivanje izbora po srpskom sistemu bio bi definitivan kraj Briselskog sporazuma. Ali, za to bi bili odgovorni EU i Priština, koja pet godina krši Briselski sporazum, koji je Beograd do kraja ispoštovao.



Branko Radun

Albanci ništa nisu ispoštovali

Politički analitičar Branko Radun smatra da su poslednji potezi kosovskih Srba poruka Albancima i međunarodnoj zajednici da je ponašanje Prištine neprihvatljivo: foto: Media Centar - Briselski dijalog je sada praktično suspendovan. Za to su odgovorni Albanci, koji su praktično ubili i Briselski sporazum jer ništa od dogovora nisu ispoštovali, odnosno pet godina nisu formirali ZSO.

