INTERVJU, BILJANA POPOVIĆ IVKOVIĆ: Žrtve nasilja imaju poverenja u institucije!

Državni sekretar MUP Biljana Popović Ivković smatra da su lideri opozicije u Srbiji inspiratori nasilja nad ženama jer ne prođe ni dan da ne posegnu za uvredom i ponižavanjem žena.

foto: Ana Paunković



Šokantno je što ne mare za odgovornost koju imaju u društvu i ne razmišljaju kakvu poruku šalju ovakvim istupima, navodi ona u razgovoru za Kurir. Podseća da je ministar Nebojša Stefanović kao prioritet u radu MUP postavio borbu protiv nasilja nad ženama i da su na tom planu postignuti značajni pomaci.



Od 1. juna 2017. primenjuje se Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Kakvi su efekti?

- Od tada su izrečene 37.572 hitne mere, od čega je 20.388 produženo. To potvrđuje da je ovaj zakon dobar, a što je još važnije, da se primenjuje i da je povećao poverenje žena u institucije koje su se ohrabrile da prijave nasilnika. Činjenica je, međutim, da su u 2018. ubijene 32 žene, od kojih njih 26 nikada nije prijavilo nasilje u porodici. To pokazuje da moramo još da radimo u borbi protiv nasilja nad ženama, i to kao društvo u celini. Moramo razumeti da se neke od njih iz mnoštva razloga, počev od straha do osećaja sramote, ne odluče da progovore da trpe batine, ali upravo zato niko u Srbiji ne sme zatvarati oči pred nasiljem. Svi koji imaju saznanje o tome mogu to anonimno prijaviti policiji. Zato i apelujemo na članove porodice, komšije, prijatelje i sve građane - pozovite, moramo pomoći žrtvama. Svi imamo odgovornost, svima nam je građanska dužnost da to prijavimo i ne smemo ćutati.

foto: Ana Paunković

Alarm NARUKVICE ZA ŽRTVE NASILJA

Na čelu ste Radne grupe za borbu protiv nasilja u porodici, u kojoj su pripadnici Direkcije policije koji se bave problematikom nasilja u porodici i predstavnici organizacija „UN women“ i Ženske platforme za razvoj Srbije. Šta su rezultati rada te grupe? - U MUP nasilje nad ženama stavljamo kao prioritet našeg rada. Radimo jedan pilot-projekat i uskoro ćemo imati narukvice za žene koje prijave nasilje. To će biti alarm da je žena u opasnosti. Narukvicama će biti povezane sa policijskim upravama, kako bi u situaciji kada su ugrožene mogle brzo da signaliziraju na to, a policija da reaguje. To se primenjuje u Španiji i dalo je rezultata.



Zakon bi trebalo da spreči nasilje nad ženama i decom pre nego što do njega dođe, onemogući nasilnika da bude uz žrtvu, ali i da ojača ugrožene. Ipak, čini se da je nasilja sve više?

- Istina je zapravo da se o njemu više govori. Ranije se ćutalo, smatralo se da je to privatna stvar žrtve i nasilnika. Sada su se žene osmelile, hrabrije su, o čemu govori i broj izrečenih hitnih mera. Ko zna koliko smo života spasli njihovim izricanjem. Nažalost, postoje zveri koje ništa ne može sprečiti da dignu ruku na svoje najbliže. U 12 slučajeva u ovoj godini žene su ubijene nožem, a u dva slučaja čekićem. Zamislite te monstrume koji su u stanju da na takve načine ugase život žene.

foto: Ana Paunković



Kako gledate na sve češću upotrebu vulgarnog, agresivnog rečnika u javnom životu?

- Zabrinuta sam. Šta mislite koliki vetar u leđa osećaju nasilnici koji tuku svoje supruge, majke, ćerke, devojke kada svakodnevno čuju lidere Saveza za Srbiju kako u javnosti omalovažavaju, vređaju i prete ženama. Primer im je Dragan Đilas, svima poznat kao beskrupulozni agresivac koji sebe ne može da kontroliše i koga su čak i stranačke kolege zvale hijena zbog sličnosti s krvoločnom zveri. O njegovim obračunavanjima s tastom, vređanju i omalovažavanju saradnika, svima je već sve poznato. Kakvu to poruku šalju Željko Veselinović kada preti premijerki da će je silovati obdareni Afroamerikanci, Vuk Jeremić, koji jednu predsednicu Vlade ove zemlje naziva kreaturom, Boško Obradović, koji se sa svojim saborcima pesnicama obračunava s novinarkama, Sergej Trifunović, koji predsednicu Skupštine naziva fuksom... Kakvu to oni poruku šalju? Da li raznim kukavicama koje tuku svoje najbliže poručuju: „Udrite po ženi, lemajte je, vređajte, omalovažavajte ih. Tako ste muškarčine.“ I nemoj samo da misle da je jedno njihovo „izvini“, po kojem su oduvek poznati svi nasilnici, dovoljno, jer su odgovorni za inspirisanje nasilja nad ženama. Zaslepljeni svojom mržnjom prema Aleksandru Vučiću i isfrustrirani svojom nemoći da ga pobede na izborima, ne libe se ni da seju mržnju i netrpeljivost prema ženama, ne razmišljajući o posledicama. Ali Vlada i SNS će nastaviti da i dalje promovišu toleranciju, mir, razumevanje, ljubav i da se oštro suprotstavljaju svakom vidu nasilja odakle god da dolazi.



Kurir / Biljana Bojić

Foto: Ana Paunković

Kurir

Autor: Kurir