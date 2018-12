MIODRAG IZ TRSTENIKA: Ja sam ŽRTVA Saveza za SRBIJU! Zloupotrebili su sliku moje porodice u borbi protiv Vučića! (FOTO)

Miodrag Vojinović iz Trstenika tvrdi da je opozicija iz tog mesta, okupljena oko Saveza za Srbiju, zloupotrebila sliku njegove porodice u političke svrhe i traži od države da ga zaštiti. Naime, Demokratska stranka Trstenik objavila je na svojoj fejsbuk strani sliku Vojinovića sa suprugom i petoro dece, uz navode da je dobio otkaz, jer je gasio požar u komšiluku, pa nije stigao da sačeka predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je otvarao fabriku kablova Amfenol.

Preko porodične slike Vojinovića ispisana je poruka "Vučiću izvini! Nisam stigao, gasio sam požar i spasavao ljude".

Vojinović kaže da niko od njego nije tražio da čeka predsednika Srbije, da je prava istina da je njemu istekao ugovor u fabrici Amfenol u petak 14. decembra, a očekuje da će biti produžen.

Dodaje da nije tražio ničiju pomoć, a posebno ne političara i da ga boli što je njegova porodica zloupotrebljena u političke svrhe i "izvrgnuta ruglu".

"Nisam ni u jednoj stranci, mene politika ne zanima. Ovde je moja porodica zloupotrebljena u političke svrhe", kaže Vojinović.

Kao požar, slika porodice Vojinović, počela je sinoć da se širi društvenim mrežama.

Miodrag kaže da je bio kod prijatelja kada su mu pokazali objavu, a od tada telefon ne prestaje da mu zvoni.

"Mnogo me je povredio, ko god da je to uradio. Nisu oni meni ništa pomogli, oni su to radili zbog sebe. Kakve veze moja porodica ima sa nečijim političkim stavovima", pita se Vojinović.

Nemoćan je, kaže, da kao pojedinac nešto uradi, ali traži od države da zaštiti njega i njegovu porodicu.

"Videću koje su moje pravne mogućnosti da to regulišem. Sliku su skinuli sa mog ili supruginog fejsbuk profila. Nisam dao saglasnost da je koriste. Policiji nisam prijavio slučaj, ali bi mi pomoglo da se institucije uključe", naglasio je on.

Deci, tvrdi on, posebno smeta što se fotografija njihove porodice šeruje na društvenim mrežama.

"Ne postoji nikakva saglasnost da se ta slika uzme i da se tako izvrne ruglu čitava porodica", dodaje on.

Brine i za bezbednost svoje dece jer, kaže, "ne zna šta kome može da padne na pamet".



