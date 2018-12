STEFANOVIĆ SUMIRAO REZULTATE RADA MUP-A U OVOJ GODINI: Prema svim pokazateljima stopa kriminaliteta pada

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je, sumirajući rezultate rada MUP u 2018, da je zaista zadovoljan radom ljudi koji rade u policiji i da mu je veoma važno da policajci budu nagrađeni za težak posao koji obavljaju, naglašavajući da je Srbija efikasna i sposobna da pruži ono što je potrebno njenim građanima i da je prema svim pokazateljima stopi kriminaliteta u padu.

"Moram da kažem da sam zaista zadovoljan radom ljudi koji rade u policiji. Oni imaju zaista težak posao. Kada pogledate šta uradi jedan saobraćajac, šta uradi policajac kriminalističke policije, policije opšte nadležnosti, ili jedan vatrogasac, i šta oni sve vide u toku jednog radnog dana, kada ne znaju ni kako će im se dan završiti, možete da vidite koliko su napora i rada uložili u 2018. godini da naša zemlja bude bezbedna i sigurna", rekao je Stefanović gostujući na Pink televiziji, ocenivši da je dobro što je prema svim pokazateljima stopa kriminaliteta u padu.

"Radimo na tome da sve velike, krupne organizovane bande koje postoje u regionu i njihove najkrupnije predstavnike stavimo iza rešetaka. Videli ste da su neki od vođa klanova završili u zatvoru. Hoćemo da pokažemo da je Srbija efikasna i sposobna da pruži ono što je potrebno građanima Srbije", rekao je Stefanović.

On je kazao da je ovo druga godina da policija za rezultat ima zaplenu više od četiri tone narkotika.

"Meni je veoma važno da policajci koji ovo rade budu za to nagrađeni, jer smo ovo identifikovali kao jednu veliku boljku, ne samo naše zemlje, nego i čitavog sveta. Droga, novac koji potiče od droge, koristi se i za druge loše stvari. Kada isečete narko kartele, tada imate ogroman udarac na organizovani kriminal", ocenio je Stefanović.

On je takođe naveo da se prošle godine započelo sa razgovorima sa učenicima osnovnih škola na 12 tema, a da su ove godine ovakvi razgovori preneti i na prvi razred, kako bi upoznali osnovce sa svim opasnostima droge, ali i alkohola i sajber kriminala.

"Non stop se borimo protiv predatora na Internetu koji pokušavaju da dođu do naše dece. Mnogo je bitno da oni znaju da prepoznaju takvu vrstu rizika. Učimo ih takođe kako da se sačuvaju od poplava i požara. I posebno sam ponosan što smo u to uključili i naše penzionisane pripadnike koji se penzionišu kao mladi ljudi, jer sam hteo da njihovo ogromno znanje prenesemo na naše sugrađane", rekao je Stefanović.

On je naveo da deca znaju kako se zovu njihovi školski policajci i znaju da imaju nekoga sa kim mogu da razgovaraju.

"Žalbe koje su na početku mog mandata bile zaista realne. Za četiri godine uradili smo zaista mnogo. Potrudio sam se da posebno u poslednje dve godine, da ljudima izađemo u susret da dobiju osnovne uslove za rad. Da imaju novu uniformu, cipele, vozila. Kao i vatrogasci. Hoću da ljudima dam sve. Da im pružim sve najbolje moguće uslove", rekao je Stefanović.

Naveo je da su pripadnicima MUP pružili sve što je država mogla i od njih se očekuju ozbiljni rezultata.

"Nije me sramota da stanem pred te ljude, koji su pre četiri godine bili očajni, i nisu imali uslove za rad. To svakako nije još dovoljno. Hoćemo i možemo još. Takođe, omogućili smo im da po neuporedivo boljim i povoljnijim cenama kupe stanove", rekao je Stefanović.

Rekao je i da je važna poruka koju žele da pruže zaposlenima, a to je da poštuju i cene njihov rad i da žele da im se zahvale kroz razne olakšice.

"U 2018.godini smo imali povećanje od 10 odsto, a očekuje se još jedno u sledećoj godini", rekao je Stefanović.

