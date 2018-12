PREMIJERKA BRNABIĆ O SKANDALOZNOJ IZJAVI HARADINAJA: Njegove tvrdnje o granicama su besmislene, ovo je udar na regionalnu stabilnost

BANJA KOVILJAČA – To je samo pokazatelj politike koja sada već postaje potpuno previdiva u svojoj nepredvidivosti, u svom besmislu, rekla je premijerka Ana Brnabić danas u Banji Koviljači o izjavi Ramuša Haradinaja, premijera takozavne države Kosova, da „od danas, granica Kosova prema Albaniji ne postoji’’.

"To je besmisleno i očekujemo, naravno, reakciju međunarodne zajednice. Mislim da je to kršenje ne samo međunarodnih sporazuma, nego svih međunarodnih standarda, normi, svakako još jedan udar na regionalnu stabilnost.Ali Srbija ostaje zemlja koja razmišlja o budućnosti, o mladima, o tome kako da im damo jednu drugu perspektivu i ne samo u Srbiji, što, naravno, uključuje i Kosovo i Metohiju, već u celom regionu i nastavićemo tako. Mislim da je to jedina pametna politika u trenutku kada oni, a ja se nadam uskoro, dobiju liberalizaciju viza za EU svi građani koji žive na Kosovu i Metohiji će, verovatno, otići negde drugde. To je posledica politike koja govori o puškama i vojsci, a ne o školama, o obrazovanju i radnim mestima. Neka razmisle oni šta žele da rade, mi znamo šta je naš put i nastavićemo tim putem ", rekla je ona danas posle otvaranja čuvene dvorane Kur-salon.

