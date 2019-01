VULIN: Unutrašnja nestabilnost najveća opasnost za Srbiju

Najveća opasnost za Srbiju su unutrašnji sukobi i nestabilnost, a ne spoljni faktori, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin i istakao da se "to rešava na izborima".

"Ako predsednik Vučić proceni da su izbori u državnom i nacionalnom interesu, onda će ih raspisati. Ja mislim da jesu", rekao je Vulin gostujući u Jutarnjem programu RTS-a.

Prema njegovim rečima, izbori su rešenje u situaciji kada imate najavu sukoba, kad imate pokušaje da se unutar Srbije izazove sukob na političkoj osnovi i da se oslabi pozicija zemlje.

"Predsednik Vučić veoma često zanemaruje sopstvene interese u političkom smislu, interese svoje političke partije pa i koalicije koju predvodi i uvek se stavi na stranu srpskog nacionalnog interesa, onda je bolje izaći na izbore, rekao je ministar Vulin.

On smatra da je, u ovakvoj situaciji, raspisivanje na izbora "lekovito".

"Pustite političke partije i građane da kažu šta misle o svemu što se dešava, o svima nama koji smo na političkoj sceni i posle toga možete da krenete dalje. Ako imate nejasnu situaciju u kojoj će da kažu - mi ćemo da se skupimo pa ćemo izaći na ulicu i reći ćemo da te treba smeniti, postavlja se pitanje a što to da ne uradite na izborima", istakao je Vulin.

On je dodao da kakve god zahteve opozicija imala, bolje je da izađe na izbore.

"Ovo je jedina zemlja na svetu gde kažete - izbori, a opozicija govori ne. Obično je vlast ta koja kaže da nije vreme, treba uraditi nešto drugo, imamo drugih poslova, ali ovde opozicija kaže ne", dodao je Vulin.

On kaže da su i različita mišljenja ministara u Vladi o izborima.

"Imate one koji će podržati tu odluku i one koji neće, ali Aleksandar Vučić će doneti odluku koju ću ja podržati, to jeste odluka koja će na prvom mestu voditi računa o srpskim nacionalnim interesima", naveo je Vulin.

On ističe da je u nacionalnom interesu da sprečimo bilo kakvu mogućnost mešanja sa strane, "a to se radi kada imate situaciju u kojoj nemate izbora, kada nemate jasna pravila, kada ne znate šta se suštinski dešava".

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir