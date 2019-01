BRANKO RUŽIĆ O IZBORIMA: SPS može sutra na izbore, ali Vučić neka prelomi

Odluka da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora ili ne definitivno još nije doneta, ali je ovo pitanje goruće kako među strankama vlasti, tako i u opozicionim krugovima!

Završnu reč o tome doneće lider naprednjaka Aleksandar Vučić uz dogovor s čelnikom SPS Ivicom Dačićem, kaže za Kurir potpredsednik SPS Branko Ružić.

Možemo odmah

On ističe da socijalisti mogu i sutra na birališta i da su uvek spremni za to.

- Nije pitanje da li je SPS spreman za izbore, jer mi to uvek jesmo. Mnogo je važnija validna, utemeljena i jasna politička procena da li je zrelo vreme za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u veoma kompleksnim okolnostima u kojima se Srbija i njeni građani i građanke nalaze. Uveren sam da će vizija, odgovornost i ljubav prema Srbiji biti ideja vodilja pri opredeljivanju da li ili ne održati vanredne izbore. Svakako da će odluku doneti predsednik najveće političke partije SNS Aleksandar Vučić uz konsultacije s predsednikom SPS Ivicom Dačićem - kaže Ružić.

S druge strane, predsednik opozicione Nove stranke Zoran Živković kaže da opozicija uvek treba da traži izbore i da bude spremna za njih, ali i da mora da se, kako ističe, izbori za izborne uslove.

Poruka opoziciji

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković zaključuje da je sastanak lidera SNS Aleksandra Vučića s naprednjacima, koji je održan u četvrtak uveče, važna epizoda i nužan korak u procesu donošenja odluke:

- SNS bi na izborima potvrdio visok rejting u biračkom telu i možda osvojio i više poslanika, ali pored stranačkih interesa, koji sugerišu da bi trebalo izaći na izbore, otvoreno je i pitanje šta bi oni značili za Srbiju. Opoziciji je poslata poruka da su izbori mogući, a koalicionim partnerima da će se posle glasanja videti koliko je ko politički utemeljen u javnosti.



Vladimir Goati

Opozicija daleko od vlasti

Politički analitičar Vladimir Goati ocenjuje da je opozicija zasad, sudeći po empirijskim istraživanjima, vrlo udaljena od vladajuće pozicije:

- Mislim da je ravnopravnost između vlasti i opozicije pretpostavka demokratije, kao i da nemate unapred poznatog pobednika. U ovom momentu usitnjena i razjedinjena opozicija ne pravi pravog oponenta vladajućoj stranci.

