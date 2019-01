PUTIN OTVORENO ZA SRPSKE MEDIJE: Evo šta je odgovorio na pitanje da li možemo da računamo na njegovu podršku protiv "vojske Kosova"?!

Predsednik Rusije Vladimir Putin uoči posete Srbiji istakao je da visoko ceni čvrstu privrženost srpskog rukovodstva kursu očuvanja neutralnosti zemlje.

Na pitanje novinara da se pojedine države regiona naoružavaju i formira se takozvana "vojska Kosova", može li Srbija da računa na podršku Rusije oko daljeg jačanja odbrambenih potencijala, imajući u vidu našu neutralnost i činjenicu da smo okruženi državama-članicama NATO-a, Putin odgovara:

"Istovremeno, već mnogo godina pomažemo jačanju, odbrambenih sposobnosti Srbije: isporučujemo naoružanje i vojnu tehniku, pružamo pomoć u njihovoj popravci i modernizaciji. I dalje ćemo razvijati vojno-tehničku saradnju. Neću da krijem da smo bili iznenađeni prilično pasivnom reakcijom Evropske unije u vezi sa odlukom kosovskog "parlamenta" o transformaciji Kosovskih bezbednosnih snaga u pravu vojsku. Jer je očigledno da su Srbi, koji žive u ovoj pokrajini, doživeli takav potez kao direktnu pretnju po svoju bezbednost. A inače, taj potez stvara ozbiljan rizik zaoštravanja situacije u regionu", rekao je ruski predsednik u intervjuu za Politiku i Večernje novosti.

On je dodao da je teško da je u interesu EU zatvaranje očiju pred takvim jednostranim akcijama, koje grubo krše međunarodno pravo, pogotovo ako Brisel računa na to da i dalje ispunjava svoje obaveze posrednika u dijalogu između Beograda i Prištine.

"Više puta smo govorili da smatramo da je kurs na proširenje NATO nasleđe Hladnog rata, kao i da je to pogrešna i destruktivna vojno-politička strategija. Danas, Alijansa pokušava da pojača svoje prisustvo na Balkanu. Ali time samo obnavlja linije podele na evropskom kontinentu, grubo krši princip nedeljivosti bezbednosti. Sve ovo, na kraju krajeva, vodi ne do jačanja stabilnosti, već do smanjenja poverenja i rasta napetosti u Evropi", naglasio je Putin.



(Kurir.rs/Večernje novosti, Politika)

Kurir

Autor: Kurir