ŠEŠELJ PREVARIO PUTINOVO OBEZBEĐENJE! Šef SRS: Zbog njega pet sati nisam išao u toalet! PREPOZNAO ME JE I REKAO DA ME PRATIO U HAGU!

Silna želja lidera radikala Vojislava Šešelja da uživo vidi predsednika Rusije Vladimira Putina bila je izgleda jača i od velikih mera obezbeđenja i strogog protokola delegacije!



Naime, Šešelj tvrdi da je uspeo da se provuče "ispod radara" tako što je pre svih ušao u Hram Svetog Save i satima skriven čekao Putina i predsednika Srbije Aleksandra Vučića da dođu u obilazak ove svetinje.



- Rešio sam da pokušam da upoznam Putina i uspeo sam! Ušao sam u Hram Svetog Save pet sati ranije, sakrio sam se u neki deo gde je skladište, to je kao neki magacin. Tu sam se ukočio. Za tih pet sati nisam išao ni do ve-cea, nisam imao mobilni telefon, nisam imao ni vodu. Usta su mi se osušila, a kičma me boli jer sam sedeo na jednoj drvenoj stolici. Ma, skroz sam se ukočio, ali je vredelo - priča Šešelj za Kurir.

A da su se rizik i upornost isplatili, kaže on, dokaz je što se video oči u oči sa šefom Kremlja.



- Kad su krenuli da izlaze iz kripte, ja sam ugrabio priliku i iskočio pred njih! Niko nije mogao da dođe sebi od zaprepašćenja, to je bilo kao da se duh pojavio. Mislio sam da će patrijarh da se onesvesti. Onda sam se rukovao s Putinom i rekao ko sam, a on je klimnuo glavom i srdačno odgovorio da me je pratio u Hagu. Na to je Vučić dodao: "Vojo, pa tebe svi u Rusiji znaju" - dodaje Šešelj tvrdeći da mu se Putin "srdačno nasmejao i pružio ruku i deset minuta smo stojeći razgovarali".

