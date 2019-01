PUTIN U BEOGRADU O REZOLUCIJI 1244: A gde su srpska vojska i policija na Kosovu?! PRIŠTINSKE PROVOKACIJE PROPALA SU STVAR! Evo šta kaže vojni analitičar

On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem rekao da je Rusija isto kao i Srbija zainteresovana da situacija na Balkanu bude stabilna i bezbedna.

- Kosovske vlasti preduzele su neke provokativne akcije koje su dodatno pogoršale situaciju - rekao je Putin navodeći kao primer odluku Prištine o formiranju Vojske tzv. Kosova, što, kako kaže, predstavlja kršenje rezolucije 1244.

- Ta rezolucija ne dopušta postojanje bilo kakvih oružanih formacija na Kosovu izuzev kontingenta Ujedinjenih nacija. Delimo zabrinutost Srbije, jer znamo da takvi potezi vode ka nestabilnosti na Balkanu. Naša podrška će se nastaviti - rekao je on.

Na pitanje o tome da se često govori o posredovanju Rusije u dijalogu i da li do toga može da dođe, Putin je rekao da je Rusija uvek aktivno učestvovala, ali da je, napomenuo je, EU ta koja je posrednik.

- EU je posrednik, ali malo toga postiže - rekao je on, navodeći da se ne sprovodi ono što je dogovoreno i u tom kontekstu posebno je istakao činjenicu da još nije formirana ZSO.

Takođe je podsetio da je rezolucijom 1244 predviđeno da određeni broj srpskih policajaca i graničara može da bude na teritoriji Kosova.

- Gde su oni? - upitao je Putin i istakao da svakako mora mnogo više da se poštuje međunarodno pravo.

On je rekao da je Rusija spremna da sarađuje sa svima, ali da je važno i da se poštuje međunarodno pravo i da rešenje bude pravedno.

Prema njegovim rečima, neka ranije donesena rešenja kao da su imala za cilj da podele srpski narod.

- Treba da ubedimo naše partnere da ako želimo mir na Balkanu moramo da nađemo kompromis i da ga održimo - zaključio je Putin.

Putin je kazao da Rusija podržava obostrano prihvatljivo rešenje za Kosovo na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

- Rusija je kao i Srbija zainteresovana da Balkan ostane stabilan i bezbedan. Ruski stav o Kosovu je poznat, zalažemo se za postizanje prihvatljivog rešenja na osnovu Rezolucije 1244 - rekao je on.

Putin je rekao da "nažalost u poslednje vreme kosovske vlasti preduzimaju provokativne korake kojim su zategli situaciju" i dodao da je "vojska tzv. Kosova direktno kršenje rezolucije 1244" i da Rusija deli zabrinutost Srbije da da takvi koraci vode destabilizaciji.

Lazanski: To u praksi nije baš realno

Sa druge strane, analitičar Miroslav Lazanski smatra da odluku o povratku sprskih policajaca u praski nije tako lako doneti.

"Povratak srpskih policajaca i carinika do 1.000 ljudi na granicu sa Albanijom, donosi komandant KFOR, on to odobrava. Lepe su naše želje i lepo je to što nas podržava predsednik Rusije, to je sve fino i plemenito. Međutim, prema Kumanovskom sporazumu komandant KFOR-a je taj koji to odbrava, a on to neće uraditi, jer je on u funkciji NATO i Amerikanaca. Sa druge strane, ako na granici između Albanije i Srbije rasporedite do 1.000 policajaca, kako ćete da ih hranite, čuvate i snabdevate? Morate da rasporedite još 100.000 vojnika da čuva ovih 1.000. Bez povratka kompletne srpske, izvršne i efektivne vlasti, priča o 1.000 vojnika na granici je nerealna", navodeo je Lazanski na RTS.

