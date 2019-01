VUČIĆ IZ DAVOSA O HRVATSKOJ: Moraćemo manje da zabijamo nož u leđa jedni drugima da bismo opstali

DAVOS - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Davosu da Hrvatska i Srbija moraju da imaju mnogo bolje odnose ako žele da opstanu, da manje "zabijaju nož u leđa jedni drugima", kao i da ceo region mora da se okrene od prošlosti ka budućnosti.

"Ono što ne ide sjajno, zbog čega nisam srećan, to su politički odnosi u regionu", rekao je Vučić u izjavi za Hinu i HRT na marginama skupa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Predsednik Srbije je pred odlazak iz Davosa učestvovao na panelu na temu "Stvaranje snažnog partnerstva za rast i mir na zapadnom Balkanu".

Rasprava je bila zatvorena za javnost, a učestvovali su i premijer Hrvatske Andrej Plenković, premijer Makedonije Zoran Zaev, kao i predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić.

Hrvatski mediji navode da su Vučić i Plenković imali priliku i za neformalni razgovor. Agencija Hina navodi da je poseban naglasak na ovom panelu stavljen na regionalnu stabilnost, jačanje trgovinske razmene i konkurentnosti, kao i ulazak u četvrtu industrijsku revoluciju.

Prema Hini, to što je panel bio zatvoren za javnost imalo je za cilj stvaranje osećaja ekskluziviteta, kao i da učesnici otvorenije raspravljaju o temi.

U izjavi za hrvatske medije, Vučić je rekao i da u regionu uvek ima bezbroj problema, viška prošlosti i manjka razmišljanja o budućnosti. "Ali je to valjda karakteristika svih nas i to je ono što ćemo morati da menjamo", poručio je on.

Vučić smatra da su ekonomski odnosi znatno bolji od političkog stanja u regionu.

"Ja mislim da Srbi i Hrvati kao narodi, ne samo srpska i hrvatska država, bez obzira na emocije koje nisu uvek dobre, moraju imati puno bolje odnose ukoliko želimo opstati jedni i drugi", rekao je on i dodao da obe zemlje imaju užasnu demografiju i da se puno građana iseljava.

"Ako želimo opstati moraćemo zajedno da radimo, moraćemo se približiti i to će se dogoditi", uveren je Vučić.

1 / 12 Foto: Predsedništvo Srbije

Dodao je da će Hrvati i Srbi naći puteve saradnje kada počnu manje da razmišljaju kako da "zabiju nož u leđa jedni drugima" i više se okrenu budućnosti. "Ja u to apsolutno verujem i ne zato što to govorim pred vama, to govorim svaki dan i u Beogradu", poručuje Vučić, napominjući da su za Srbiju, pak. odnosi Beograda i Prištine, goruće pritanje.

Naglasio je da je uvođenje taksi na robu iz Srbije suprotno svim evropskim normama. U razgovoru za hrvatske medije Vučić je rekao da su mu u Davosu svi važni evropski i svetskih akteri rekli da su protiv tih taksi. "Da budem iskren, to je samo dodatni problem, jer se onda pitam kako one opstaju".

Među drugim problemima spomenuo je novu inicijativu SDA da oceni ustavnost naziva Republike Srpske. "To je dejtonska kategorija, to je ustavna kategorija BiH i ne mogu to da rade i očekuju podršku sveta", smatra Vučić.

