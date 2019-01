TAČI: Nikad više neće biti rata Albanaca i Srba

BERN - Predsednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači izjavio je da, ako se postigne mirovni sporazum između Albanaca i Srba, nikada više neće biti rata između dva naroda, i ocenio da je moguće da takav sporazum bude postignut u narednim mesecima.

Tači je, u intervjuu za švajcarski dnevnik "Blik", kazao da "onaj ko ometa postizanje mirovnog sporazuma, preuzima na sebe odgovornost za nove međuetničke tragedije između Albanaca i Srba, a možda i šire".

"Put ka miru će, u svakom slučaju, biti kraći nego period pun konflikata, koji je iza nas", istakao je Tači.

Na konstataciju da građani nikada ne žele rat, ali da ga uvek pokrenu političari, on je ocenio da u Srbiji još postoje ljudi koji govore o ratu, što je opasno i što čini mirovni sporazum još važnijim.

"Ako sada doživimo neuspeh, ne mogu isključiti mogućnost da će u budućnosti ponovo doći do konflikta. Posmatramo na obe strane rast nacionalizma i radikalizacije", ocenio je Tači, ali je istakao da je, međutim, "sada najbolji trenutak za mir".

On je ocenio i da su i Beograd i Priština snažno fokusirani na to da postignu definitivni mir. Podsetio je da taj proces vodi EU, podržana od SAD, a čini se da ga, kako kaže, prihvata i Rusija. On je podvukao da je mir neophodan i da se radi u svim pravcima.

(Kurir.rs/Tanjug/Blik)

Kurir

Autor: Kurir