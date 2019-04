EVROPSKI POKRET U SRBIJI OSUDIO NAPADE NA MEDIJE! Mihajlo Crnobrnja: NIJE DOBRO što se POLITIKA PRESELILA NA ULICU! Bitka treba da se vodi u institucijama!

Na pitanje novinara Kurira da prokomentariše javne pretnje desničarske političke organizacije predvođene Boškom Obradovićem upadima u medije i napadima na novinare, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja kaže da je izričiti protivnik ovakvog načina političke borbe.

- Naše preseljenje politike iz parlamenta, vlade i drugih institucija na ulicu je loše. Bez obzira šta su politički motivi i koje su stranke u pitanju, bitka treba da se vodi tamo gde se u normalnim sistemima vodi, a to su institucije. Protiv sam toga da se favorizuje ulica kao metod političke borbe - naglašava Crnobrnja.

Crnobrnja je istakao da su mediji posebno osetljiva tema, jer su u 21. veku iznad svega.

- To je jasno svima, i onima koji rade u medijima i onima koji ih koriste za svoje političke potrebe. Tako da ni šetnja do RTS niti ova najavljena do Pinka ne daju dobar utisak o tome kako se problemi u Srbiji rešavaju - poručio je Crnobrnja.

Kurir.rs/ Foto: Beta/Miloš Miškov

Kurir

Autor: Kurir