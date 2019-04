VUČIĆ O SUSRETU U BERLINU: Očekuje nas izuzetno težak sastanak! Nema govora o nastavku dijaloga dok Priština ne ukine takse

Predsednik Aleksandar Vučić ponovio je danas da nema govora o nastavku dijaloga, dok Priština ne ukine takse i procenio da će predstojeći sastanak u Berlinu, 29. aprila, biti izuzetno težak za Srbiju.

Istovremeno je odbacio spekulacije opozicije da namerava da na tom sastanku potpisati priznanje nezavisnosti Kosova.

"Rekli su da će Vučić i Brnabić da priznaju nezavisno Kosovo. Neću ništa da priznam tamo, niti bilo gde drugo...Za razliku od onih koji su ćutali i bežali tunelima za Bukurešt, kada je proglašavana nezavisnost. Lagali su da će neko da potpisuje nešto tamo, a oni su to već uradili", rekao je Vučić na televiziji Pink.

Vučić je kazao da nije doživeo pritiske predsednika Francuske Emanuela Makrona i nemačke kancelarke Angele Merkel, ali je podsetio da je ambasador Nemačke nedavno rekao da se nastavi dijalog bez ukidanja taksi.

"To ne može, nismo budale, niti ćemo dozvoliti da nas neko nipodaštava. Ako niste u stanju da poštujete CEFTA, Briselski sporazum, onda o čemu da razgovaramo", poručio je on podsećajući da je međunarodna zajednica garant i upitao da li će tako da garantuju sutra.

"Lepo, takse na početak, i možete da razgovarate. Ali, prvo da se izvinite i da vidimo koliko ste nam dužni za maltretiranje", kazao je Vučić.

Naglasio je da je njegovo da se bori da se sačuva mir i stabilnost, zbog čega ne govori ništa loše o Hašimu Tačiju i Ramušu Haradinaju, iako bi svašta rekao, a zbog politike koju vodi prema KiM uživa podršku tamošnjih Srba.

"O čvrstim stavovima neka govore strani pregovarači i Albanci, koji će podići spomenik Vuku Jeremiću za traženje mišljenja Međunarodog suda pravde, koji im je jedini argument", kazao je on.

Podsetio je da se nikada u životu nije pozdravio sa Ramušom Haradinajem, kojeg je samo video u Hagu kada je posećivao Vojislava Šešelja, i u Minhenu kada su se mimoilazile delegacije.

Ukazao je da Haradinaj i drugi albanski političari iz Prištine govore isto što i Đilas i Obradović - "kao da prepisuju jedni od drugih".

Upitan za prijateljstvo makedonskog premijera Zorana Zaeva sa Haradinajem i Đilasom, on je odgovorio da ne želi da kaže da li to nešto govori ili ne.

"Pripremam se za Berlin. Ne želim da ugrozim investicije, a ujedno želim da sačuvam naše interese", rekao je.

Ukazao je i da Priština uvodi svojevrstan verbalni delikt, uz pomoć stručnjaka iz EU, kojim bi se zabranilo negiranje da je u Račku počinjen zločin.

"Pokušaće da izjednače holokaust sa stradanjem Albanaca. To ne znači da se podsmevam albanskim žrtvama, jer to nikada ne činim, pošto znam da ih je bilo, ali ono što rade da zabranjuju drugačije mišljenje, a ćute o srpskim žrtvama, nikakvog smisla nema", objasnio je Vučić.

Naveo je da su koristili i trikove, navodeći da je 20.000 Albanci silovano, a kada su doneli zakon kojim daju veliku finansijsku pomoć žrtvama silovanja javilo se svega 250 žena.

Ponovio je da se ne plaši nikakvih pritisaka, jer neko radi da bio ostao dan duže na vlasti, a neko da bi ostao upisan u istoriji, dodajući da ga ovo drugo zanima.

"Imam čime ću da se ponosim ceo život, jer će iza mene ostati fabrike, visoke peći, a iza njih ništa. Zatvorili su visoke peći, rudnike slali po kikiriki. To nikada niko neće moći da negira, kao i što čhe za 30 godina kada se građani budu vozili izgrađenim autoputevima govoriti da je to urađeno u Vučićevo vreme. Sve što 70 godina nismo imali urađeno je za vreme Vučićeve vlasti", konstatovao je on.

