ALBANSKI NOVINARI HTELI DA ISPROVOCIRAJU VUČIĆA, ALI IM JE ON ZAPUŠIO USTA: Napravićemo vam lep stadion, znam da će Priština jednom biti 12. u našoj ligi

BERLIN - Komentar predsednika Srbije Aleksandra Vučića na izjavu Denisa Zvizdića, kojeg plaši eventualno prekrajanje granica, te pozivanje BiH medija na britanski Ekonomist, da iza njegove ideje razgraničenja stoji namera da pripoji Srbiji Republiku Srpsku, bio je povod za kraću raspravu predsednika sa albanskim novinarima u Berlinu.

Vučić je, na pitanje o hajci u BiH medijima, namerno plasiranoj pred Berlin, primetio da je reč o uhodanom medijskom receptu, po kojem se najpre nešto izmislili, a onda "razrađuje" u regionalnim medijima, na štetu Srbije, pa se onda kaže: Eto, bili smo u pravu, Vučić sve radi da bi uradio ovo ili ono".

"Dakle, slažu, izmisle nešto, a onda 500 laži sustiže tu jednu laž", kazao je

Vučić i zapitao: "Jesam li milion puta ponovio da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH? Da li se ijednom dogodilo da sam negirao integritet BiH? Nije nikada".

On je podsetio da se od Edija Rame može čuti o ujedinjenju Albanije sa Kosovom i stvaranju Velike Albanije, slušamo od albanskih političara iz Prištine da nema granice između kosova i Albanije.

"Na to svi ćute. Oni o tome govore, ja ništa ne kažem. I niko o tome ne piše šta oni govore, već pišu o onome što izmisle na moj račun...Sta onda da radite, kako da reagujete?", zapitao je Vučić.

Rekao je, dodaje, i Mogerini da ga "danas vidi najnasmejanijeg do sada", jer su saterali Srbiju u ćošak, u ugao iz kojeg nemamo izlaza.

"I sad moramo da se branimo i stitimo zemlju. Nemamo šta drugo. šta, da se branimo od nemogućih laži?", rekao je Vučić i "vratio" se na Zvizdićevu izjavu.

Ne vidi, kaže, ni šta bi objašnjavao Zvizdiću, povodom te njegove izjave da se plaši prekrajanja granice.

"BiH, koliko znam, nije priznala Kosovo. Hvala mu što štiti teritorijalni integritet Srbije. Mnogo sam zadovoljan ako je to rekao", sa dozom ironije konstatovao je Vučić, a onda se okrenuo albanskim novinarima i zapitao ih: "Je l' ste čuli, vi Albanci, Zvizdić se zalaže za očuvanje Kosova u Srbiji? To je važno da znate, da se za to ne zalažem samo ja".

"Nije tako", uzvratio je jedan od prisutnih albanskih novinara, a razgovor je sledio ovako: Vučić: "A, nije to...? Znači, Zvizdić ustvari misli da Srbiji treba da se prekrajaju granice, a BiH ne".

Albanski novinar: "Ne".

Vučić: "A što me onda ispravljate, ako niste to rekli.. Mogao je da misli na jedne granice ili je Kosovo deo Srbije, pa nema prekrajanja granice, a koliko ja razumem to je zvanična pozicija BiH. Znači, hvala Zvizdiću što poštuje granice Srbije. A ako je mislio da nema prekrajanja granica i da je Kosovo nezavisna država, čudan mu je princip, da je moguće prekrajanje granica Srbije, a da nema prekrajanja drugih granica...".

Mi smo, nastavio je Vučić, protiv prekrajanja granica, ali smo spremni da razgovaramo o svim rešenjima i zato je, ističe, u jednom trenutku govorio o važnosti razgranicenja.

"Jer, imate granice koje priznaju Španci, jedne Italijani, druge Nemci, jedne Rusi...Različite granice se imaju u vidu, i zato se do rešenja mora doći kompromisom".

Pored ovog političkog "razjašnjenja", Vučić je podelio sa albanskim novinarima sa Kosova još nekoliko opaski, vezanih za lakše teme - jezik i sport.

Tako je u jednom trenutku jednog od njih upitao da li njegovu izjavu snima telefonom, te prokomentarisao sposobnost za novinarsko snalaženje, ali i činjenicu da ga "prati" na srpskom jeziku.

"Svi bre s Kosova govorite srpski, alal vera. Jedino ja nisam naučio albanski", rekao je predsednik Srbije, a na opasku novinara da "ima vremena" za to, uzvratio: "Ima vremena. Ako ti misliš da je to loše, ja ne mislim da je to loše, meni je žao što ne znam albanski. Lakše bih vas ubedio da povučete takse, da razumete šta je dobro za vas i za sve druge", rekao je Vučić uz osmeh.

Na pitanja srpskih novinara na neke, "domaće" teme, Vučić je spomenuo gradnju nacionalnog stadiona, na kojem će, kaže, moći da se igra finale Lige šampiona.

foto: Printscreen YT

Usput je upitao "svog" albanskog sagovornika da li je dobro rekao to za Ligu šampiona, a onda prokomentarisao: "Albanci sve znaju... U Prištini će sigurno da se igra, jedino ako Zvezda bude igrala finale protiv Bajerna, pa da vam napravimo lep stadion, i to bi bilo u redu, a možemo i u Gračanici da ga napravimo. A Priština će sigurno da igra protiv Bajerna, hoće", našalio se predsednik.

Albanskog novinara je upitao i da li Priština sad igra fudbal, pošto, kaže, to ne prati.

"Nekad sam pratio u onoj našoj Ligi, bili ste uvek dobri. I treba da pratim, u pravu si", rekao mu je Vučić, a na njegovu opasku da će mu platiti "kurs" posavetovao ga da treba da bude pristojan.

"Priština ti je bila 13. i to je bio najveći uspeh. Ali, biće jednom i 12, u našoj Ligi. Vidiš da znam sve...", poručio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)



