GASTARBAJTERSKI SIN DOGURAO JE DO POSLANIKA U AUSTRIJSKOM PARLAMENTU: Evo šta Kovačević kaže o Kosovu i ulasku Srbije u EU

BEČ - Poslanik Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) u austrijskom parlamentu Kristijan Kovačević istakao je da je u rešavanju kosovskog problema neophodno pronaći kompromis, ocenivši i da takse koje je Priština uvela na srpsku robu nisu bile pametna mera, što su pokazale reakcije iz celog sveta.

Kovačević, čiji su se roditelji početkom 1970-tih doselili u Austriju, istakao je da se zalaže da Srbija postane članica EU, ali isto tako ukazuje da su poznati preduslovi koje treba da ispuni.

"Zna se tačno šta Evropska komisija i EU očekuju. Jasno su napisani preduslovi, a i zna se da je bitno da se poglavlja moraju odraditi. Meni bi bilo drago da Srbija što pre postane članica EU, ali ne može ići preko reda. Tek kada sve ispuni može postati članica. Koliko vidim, Srbija i Crna Gora dobro napreduju, a mi preko parlamentarne saradnje pokušavamo da im pomognemo", rekao je Kovačević.

On je istakao da je Zapadni Balkan deo Evrope, kao i da taj prostor ima zajedničku istoriju i kulturu, i da sada treba ono što je pocepano posle ratova, ponovo spojiti.

Kada je reč o poglavlju 35 vezanom za Kosovo u pregovorima Srbije o članstvu u EU, rekao je da ne zna rešenje i oceno da nije nimalo lako da se do njega stigne.

"Dijalog Beograda i Prišrtine ima podršku. Neophodno je da Beograd i Priština sednu za sto i ponovo komuniciraju, traže rešenje. Mi možemo samo da posredujemo i podržavamo ih. Na kraju, moraju pronaći kompromis. Neophodno je svakako da se nađe kompromis, i da se odustane od maksimalističkih zahteva. Ne vredi insistirati na jednoj tački, jer to ne vodi ničemu", preporučuje Kovačević.

Što se platforme za pregovore Prištine tiče, ponavlja da na kraju mora biti pronađeno kompromisno rešenje.

"Ulazak u EU bez rešenja ovog pitanja biće jako teško. Moram tu konstatovati da uvođenje taksi na srpsku i bosansku robu od strane Prištine nije bilo od pomoći. Smatram da treba razgovarati o svakom pitanju, a ne ulaziti i spiralu mera i kontramera. Takse nisu bile mnogo pametna mera. Reakcija Evrope i celog sveta pokazala je da niko ne podržava to što je preduzela Priština", kazao je Kovačević.



On je uveren da EU ima snage da utiče na Beograd i Prištinu, i da joj je cilj da se nađe rešenje kroz dijalog.

Ukazuje da ne zna da li bi bilo od pomoći uključiti velike slike u proces pronalaženja rešenja.

"Beograd i Priština moraju znati šta im je cilj. Aktuelno stanje ne vodi nikuda. Moramo zajednički sagledati kako rešiti problem. Koliko bi od pomoći bile SAD i Rusija, ne znam, jer se ne zna koliki interes oni imaju za postizanje rešenja. Jasno je da EU želi stabilnost i mir na Zapadnom Balkanu, jer se radi o prostoru ispred našeg praga", objasnio je Kovačević.

Rekao je i da je bitna regionalna saradnja, podsećajući da je Austrija bila na odličnom putu i pre EU, ali da su danas svi složni da sigurno ne bi, da nije ušla u EU, ostvarila sadašnji razvoj.

"To važi i za zemlje Zapadnog Balkana. One su male i nemaju snagu da same opstanu pred velikim izazovima. Mislim da glavni cilj treba da bude da uđu u EU, jer bi od toga imali koristi i oni i Unija", podvukao je austrijski parlamentarac.

Kovačević se bavi politikom već više od 10 godina, a počeo je karijeru u mestu Vergl, u pokrajini Tirol, gde je bio odbornik u gradskoj skupštini.

Što se politike SPO prema EU uoči izbora za Evropski parlament tiče, kaže da je pozicija njegova stranke jasna.

"Mi smo protiv podela i mržnje, i ne želimo Uniju u kojoj bi nacionalizam bio iznad ideje zajedništva. Treba prestati s pričama da Brisel odlučuje o svemu. Brisel samo pravi nacrt nekih zakona, koji treba da prihvate članice, jer ako one to ne učine, to se ne primenjuje. Za nas je posebno bitno i da dođe do fer oporezivanja velikih koncerna. Ne može biti da veliki koncerni ne plaćaju poreze, a male prodavnice plaćaju više od Amazona i Gugla", podvukao je Kovačević.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir