TOMA FILA UŽIVO U JUTARNJEM ISPRIČAO KAKO MU JE ŠEŠELJ OTEO 1.000 EVRA: Advokat rekao da je Voja debeo i da izgleda kao u 5. mesecu trudnoće, a onda ga je lider radikala ščepao u hodniku! Evo šta se onda dogodilo (VIDEO)

BEOGRAD - Lider srpskih radikala Vojislav Šešelj, s kojim je u TV studiju bio i advokat Toma Fila, jutros je otkrio kako je izgledao jedan od njihovih susreta u pritvoru Haškog tribunala.

Jedan od njih bio je i onaj kada je Fila ostao kratak za 1.000 evra! U pitanju je bila opklada, a evo šta je bilo posredi...

foto: TV Pink Printscreen

- Toma je u jednoj vašoj emisiji izjavio da me je video u Hagu i da deluje kao da sam u petom mesecu trudnoće. Ja sam onda mesecima čekao da se Toma tamo pojavi jer je odlazio kod Nikole Šainovića i da se konačno sretnemo. Kada sam jednom video da Šainović u sobi čeka advokata prikrao sam se u hodnik, ščepao ga i rekao mu: "Dobro je Tomo da te vidim, daj hiljadu evra". On mi onda kaže: "Nemam odakle", al sam se ja sav narogušio i on vadi pare. "Eto ti, to ti je za ono što si mi rekao da izgledam k'o da sam u petom mesecu" - ispričao je Šešelj.

foto: TV Pink Printscreen

Doduše, Šešelj prema sopstvenom priznanju nije mnogo profitirao tog dana jer mu je, kako je rekao, žena odmah potrošila sve pare.

- Odmah mu je marnula - dodao je Fila, a voditelj sve vreme nije mogao da prestane da se smeje.

(Kurir.rs/TV Pink)

