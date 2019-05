VUČIĆ: U raškoj oblasti neće biti nestabilnosti

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras Srbima i Bošnjacima da ne moraju da brinu, jer, istakao je, u raškoj oblasti neće biti nestabilnosti.

On je u parlamentu rekao da je začuđen što u Sandžaku postoje političari koji bi da u toj oblasti izazovu neku vrstu nestabilnosti, tražeći spcijalni status.

"Ne razumem sta radite protiv svog bošnjačkog naroda, ako hoćete da kažete da ćete da tražite specijalni status, napustanje vojske i policije...? Vi imate tri opstine u kojima ste većina, a sta ćete sa 63 opstine u kojima su Srbi većina u BIH?", zapitao je Vučić.

"To vi pokrećete, ne mi", ukazao je Vučić i dodao da bi ga obesili u Briselu da je on to pokrenuo.

Naveo je da tamo ćute povodom toga, kao što ćute i za Tačija, Ramu, Haradinaja koji hoće da prave "veliku Albaniju".

On je poručio građanima Srbije da to što on ćuti i ne reaguje znači da u ovome nema velike opasnosti.

"Niti šta mogu da ugroze, niti da urade. Zato, Bošnjaci i Srbi, budite mirni i u dobru da živite u Srbiji", rekao je Vucić i dodao da će uskoro auto put između Sjenice i Novog Pazara, kao i drugi projekti.

(Kurir.rs / Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir