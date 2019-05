(KURIR TV UŽIVO) Vučić se na Andrićevom vencu obraća medijima nakon sastanka sa premijerom Luksemburga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Velikog vojvodstva Luksemburga Gzavijeom Betelom u 19.00 časova.

Nakon sastanka u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike dvojica zvaničnika će su se obratila medijima

"Želim da kažem da sam veoma srećan što sam večeras mogao da razgovaram sa premijerom i prijateljem Srbije gospodinom Gzavijeom Betelom i da verujem da će odnosi Luksemburga i Srbije nastaviti da se razvijaju uzlaznom putanjom. Veoma sam zahvalan premijeru Betelu na podršci koju Luksemburg pruža našoj zemlji na evropskom putu i pošto dobro znam, iz svih kontakata koje imam sa ljudima i sa Zapada i sa Istoka, reč je o jednom od najpopularnijih ljudi. Ljudi koji sa svima razgovara, dobro čuje, želi da sasluša sve druge, ali istovremeno uvek može da na najmudriji način i nama koji se nalazimo na evropskom putu i da dobro razumemo njegovu poruku", rekao je predsednik Vučić.

foto: Printskrin

"Srbija se, ja sam danas o tome govorio gospodinu Betelu, ne nalazi u lakoj situaciji zbog odnosa sa Prištinom, ali sam takođe govorio o veoma pozitivnoj ekonomskoj situaciji, pozitivnim makro kretanjima, odličnom fiskalnom situacijom i rekao sam da se nadam da ćemo uspeti da sačuvamo mir i stabilnost, jer je to od najvećeg značaja za našu zemlju i da nastavimo razgovore što pre. Upoznao sam ga sa taksama, nisam ni morao da ga upoznajem, gospodin Betel o tome sve zna i izrazio sam nadu i očekivanje da će te takse što pre biti ukinute, kako bismo mogli da nastavimo razgovore o postizanju dogovora sa Prištinom. Sve ostalo bi nas vodilo u samo veće probleme i ceo region i mi bismo želeli da Srbi koji žive u Luksemburgu krenu da se vraćaju u Srbiju, a ne da nam još veći broj ljudi odlazi u tu prelepu zemlju".

foto: Printskrin

"Naši ekonomski odnosi su dobri, 101 kompanija je registrovana u Luksemburgu a deluje na prostoru republike Srbije. Verujem da su oni zadovoljni svojim poslovanjem i uslovima koje imaju u Srbiji. Spremni smo da ponudimo i verujem da ćemo ove godine napraviti još jedan napredak i da ćemo ponuditi još bolje ekonomske uslove, a istovremerno ono što je za nas najvažnije je moja molba za Gzavijea Betela da nam on svojim ličnim autoritetom i autoritetom koji Luksemburg ima, kao jedna ozbijna zemlja, koja je prijatelj svima u Evropi pomogne na našem evropskom putu, da nam pomogne da prevaziđemo i trenutne političke probleme koje imamo u regionu. Mi smo spremni ne samo da čujemo već i da pažljivo saslušamo i mnoge mere preduzememo i vidimo kako i na koji način da Srbiju izvedemo na siguran put i ka Evropskoj uniji i ka boljem i bogatijem životu naših građana. Još jedanput želim da izrazim veliku zahvalnost, želim da Vam se zahvalim i na ličnom angažovanju i održavanju redovnih kontakata sa srpskom zajednicom u Luksemburgu. Prema našim podacima, to je između 7 i 8.000 ljudi i da Vam još jedanput čestitam na svim uspesima koje je Vaša prelepa zemlja postigla. Hvala", završio je izlaganje predsednik Vučič.

BETEL: BILATERALNE VEZE NAŠE DVE ZEMLJE SU IZVANREDNE

"Zahvaljujem na gostroprimstvu. Upravo sam stigao u Srbiju i poslednji put kada je premijer Luksemburga bio ovde, to je bilo 2003. godine. Dakle, bilo je vreme da neko ponovo dođe kako bismo, još jednom, mogli da istaknemo koliko su dobre izvanredne bilateralne veze naše dve zemlje na političkom, ekonomskom i kulturnom nivou i kao što ste Vi već rekli, to se vidi i kroz veliko prisustvo Srba u Velikom vojdodstvu, koji se tamo dobro osećaju. Ova poseta će takođe omogućiti da još više bacimo akcenat na jednu temu do koje mi je posebno stalo, a to je digitalizacija u vašoj zemlji, koja je već u velikom zamahu, a to je veliki uspeh koji čak prevazilazi i nivo na kojem se nalazi region u tom domenu, a kada pogledam cifre vidim da ste pronašli pravi put na nivou administracije, na nivou digitalizacije, na nivou infrastrukture i to su područja u kojima možemo da imamo partnerstva koja će se razvijati u narednim mesecima", rekao je premijer Luksemburga i nastavio:

foto: Printskrin

"Znate li da je moja zemlja prijatelj Srbije, prijatelj koji vas je uvek podržavao na evropskom putu i znate da vaš region igra značajnu ulogu za mir mog kontinenta, našeg kontinenta na kojem smo zajedno. Dakle, kao što je na žalost vaša zemlja, kroz svoje sopstveno iskustvo već videla, mir je nešto o čemu se nikada ne može razmišljati kao o nečemu što je u potpunosti stečeno. Moja generacija je imala sreće, ali Srbi koji su došli u moju zemlju, čak i mladi, su upoznali rat koji ja nisam lično upoznao i taj projekat mira, a to je Evropska unija od 1957. godine je nešto do čega držim i uveren sam da bi sporazum između Srbije i Kosova, a u interesu obe zemlje, takođe bilo dobro sredstvo nastavka Srbije na putu ka Evropskoj uniji, što je put mira, tako da je na vlastima bilo da su sa Kosova, bilo da su iz Srbije, prihvate ono što je prihvatljivo. Niko ne treba da nametne ništa onome drugome, već treba da omogući obema državama da njihovi narodi dobro žive. Znači, mi smo za konstruktivni pristup. Oko naše zemlje su druge zemlje i kao što ste mogli da pretpostavite, moja zemlja se za vreme drugog svetskog rata nalazila između zemalja koje su neprijatelji, kao u sendviču, ali smo uspeli da nastavimo da sarađujemo, kazao je Betel.

Takođe je rekao da smatra da je izveštaj Evropske komisije u interesu Srbije i da Srbija treba da poradi na onome što je u izveštaju navedeno.

