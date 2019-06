OTKRIVAMO ŠTA SE DEŠAVA U SAVEZU ZA SRBIJU: Đilas pravi pakt sa DS, Jeremiću šut-karta!

U Savezu za Srbiju (SZS) vlada rasulo! Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas rešio je da ide u koaliciju sa DS i da iz cele priče izgura lidera Narodne stranke Vuka Jeremića, otkriva Kurir.



Đilas u SZS želi da marginalizuje Vuka Jeremića i izbaci ga iz cele priče u vezi sa Savezom, jer ne može da podnese njegove poteze i odluke, koji im se sve češće razilaze.



Tenzije



- Đilas i Jer mić nikako ne mogu da nađu zajednički jezik u SZS, pa je Đilas odlučio da sada pravi sam koaliciju sa DS. Mišljenja i stavovi sa Jeremićem mu se razlikuju, ne mogu da pronađu zajednički politički je zik, večito se bore za lidersko mesto. Njihov odnos je oduvek bio pun tenzija, ali je sada došlo do granice pucanja. Njih dvojica se baš ne podnose - priča izvor Kurira i dodaje:



- Đilas bi se sada okrenuo saradnji jedino sa DS. Planiraju da sklope koaliciju i Đilas već uveliko o tome razgovara sa demokratama.



Politički analitičar Dragomir Anđelković za Kurir kaže da je od samog osnivanja SZS bilo očigledno da će brzo doći do raspada ili raskola jer su se stranke okupile samo sa jednom idejom - da napadaju predsednika države Aleksandra Vučića.

foto: Zorana Jevtić



Ništa zajedničko



- Ništa tu ne postoji zajedničko, ni programski, ni u domenu ličnih afiniteta lidera. Ništa ih ne povezuje. To su ljudi koji su nekada bili deo jedne partije i razdvajali su se i svađali, tako da je samo iz interesa privremeno bio zamrznut sukob. Pitanje je bilo samo kad će se odmrznuti. Podsetiću samo na to da je Jeremić, kada je svojevremeno napuštao Demokratsku stranku, najpre krenuo u napad na Đilasa. On je tada već percipirao Đilasa kao ključnog protivnika, tako da je taj sukob dugotrajan - kaže Anđelković.



U SZS nije bilo moguće dobiti komentar ovim povodom.



Branko Radun To je bio brak iz interesa

Politički analitičar Branko Radun kaže da nije tajna da su Dragan Đilas i Vuk Jeremić u jako lošim odnosima i da je Savez za Srbiju, pre svega, brak iz interesa: foto: Media Centar - Između Đilasa i Jeremića odavno postoje rivalstvo i netrpeljivost. Da li će Đilas da ode u koaliciju sa unijom DS, videćemo. On je mnogo uložio u Savez, to je praktično njegov projekat, ali je isto tako činjenica da ostaje u njemu jer je svestan da sam sa svo jom strankom ne bi prošao cenzus.

M. Radović - K. Blagović/Foto:Dado Đilas

