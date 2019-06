ĐURIĆ: Priština se ponašala neodgovorno, oni ne žele dijalog!

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za KiM Marko Đurić izjavio je danas da se na pripremnom sastanku za samit u Parizu prištinska delegacija ponašala neodgovorno i da je to bio jedan od razloga za otkazivanje tog samita.

"Oni ne žele da dijaloga bude. To ste mogli da vidite i po izjavama takozvanog premijera privremenih institucija Ramuša Haradinaja. Oni govore samo o nezavisnosti kao konačnom ishodu i da im ne pada na pamet da ukinu takse" na srpsku robu, rekao je Đurić za RTS.

On ocenio da je neko u Prištini veoma nervozan zbog činjenice da Srbija nastavlja s razvojem i napretkom, dok su na Kosovu i Metohiji za više od jedne četvrtine niže plate, postoji ekonomska besperspektivnost i strah od jačanja Srbije.

"Srbija beleži ovih dana najbolje ekonomske rezultete u sopstvenoj novijoj istoriji i u regionu. Na primer, obveznice koje je Srbija izdala prethodnih dana na Londonskoj berzi prvi put, one su pet puta niže po kamatnoj stopi od načina zaduživanja pre šest ili sedam godina, a imamo i projektovani rast ove godine od blizu četiri odrsto", rekao je Đurić.

Đurić je rekao da se na radnom pripremnom sastanku u Berlinu, na kojem je trebalo da se razgovara o ispunjenju uslova za održavanje samita u Parizu, ništa konstruktivno nije moglo da se čuje.

On je rekao da je to preneo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i da je između ostalog, Vučić zbog toga obavestio javnost da nema dobrih izleda da će samita u Parizu biti.

"Predstavnici Prištine su se ponašali prema domaćinu bahato, a srska strana se ponašala odgovorno prema sebi i svojim građanima", rekao je Đurić.

Na pitanje da li to pokazuje nemoć Evropske unije da posreduje u ovom dijalogu, Đurić je rekao da se pokazuje nemoć da se omogući sporovođenje onoga što je davno dogovoreno.

"Svi su mogli prethodnih dana da vide da se Srbija ponaša na jedan ozbiljan i odgovoran način, da poštuje svoju reč, da nastoji da iznađe neku vrstu rešenja i ako ništa drugo, ako već vidimo da nema rešenja i da verovatno neće biti, da sačuvamo makar stabilnost", naveo je Đurić.

Upitan da prokomentariše izjavu američkog profesora Edvarda Džozefa da je to signal da bi SAD trebalo da se značajnije ukljuce u proces pregovora, on je rekao da Priština polaže velike nade "trčeći od jedne do druge države zapadne, sponzora njihove nezavisnosti", kako bi možda nekako popravila svoju poziciju.

"Činjenica je da sa ovako neodgovornim ponašanjem kada su u pitanju takse oni ne nailaze na simpatije i podršku, barem javnu, čak ni kod tradicionalnih saveznika i prijatelja", naglasio je Đurić.

Kako je dodao, čak ni tradicionalni saveznici i prijatelji Prištine ne mogu javno da kažu da je sjajno to što je Priština uvela takse na srpsku robu jer je to protiv principa slobodne trgovine.

Upitan da li će Srbija, ako se uključe SAD, tražiti da se uključi Rusija, Đurić je rekao da se Srbija zalaže za izbalansiran način vođenja razgovora.

Ukazao je da 2008. tema KiM bila skinuta sa stola za većinu tih zapadnih zemalja, ali da se danas ponovo govori o stavu Srbije kada je rec o KiM, odnosno da ne može da se to pitanje rešava bez učešća Srbije.

Na pitanje može li bez Rusuje, Đuric odgovara da naravno da ne moće.

U Beograd stižu novi ambasadori SAD i Rusije, obojica specijalci za Balkan, Entoni Godfri i Bocan-Harčenko, a Đurić kaže da misli da se oni čak i međusobno poznaju, jer je novi američki amabasor službovao u Moskvi kao zamenik amabasadora.

"Imao sam priliku i čast da upoznam Bocan-Harčenka koji je veliki poznavalac Srbije, prijatelj Srbije, poznavalac odnosa Beograda i Prištine, jer je 2006. godine bio ukljucen u razgovore u Beču", rekao je Đurić.

"U našem interesu je da se razgovara, da održimo stabilnost, da vidimo da li je nešto moguce da se rešava, ali u sadašnjim okolnostima to nije na horizontu", dodao je Đurić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir