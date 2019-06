VUČIĆ IZ MINSKA: Nisam srećam zbog odlaganja sastanka u Parizu! Albanci se nadaju čudima, a toga u politici nema

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas iz Minska da je Lukašenku bilo teško što nije učestvovao na otvaranju evropskih igara zbog Kosova i Metohije.

"On je rekao ja ne idem Aleksandre bez tebe na stadion, bilo mi je teško, došao sam našim sportistima samo da poželim sreću. Lukašenko je bio toliko fer, vodio je računa da nema nikakvog Kosova gde god inspekcija nije prošla. Žao mi je ako sam razočarao beloruskog domaćina, ali nisam imao izbora.

Na pitanje kako vidi reakcije Crne Gore, predsednik je rekao:

"Ja ne volim kao drugi da donosim zaključke preko noći. U Crnoj Gori se vodi kampanja protiv Srbije, a podizanje tenzija nikome ništa ne donosi, treba da pomognemo našem narodu a ne da odmažemo", rekao je Vučić.

Govoreći o odlaganju sastanka u Parizu, predsednik je rekao da to nije neuspeh.

"Albanci osim što pričaju gluposti svakoga dana i Haradinaj vodi hajku protiv nas, to govori o njihovoj nervozi. Albanci znaju da Srbija danas živi svoje najbolje vreme i oni znaju da se nama žuri da razvijemo našu zemlju, a za sve je to potrebna stabilnost. Da, nama se žuri, ali to ne znači da možete da ponižavate Srbiju. Nisam srećan zbog odlaganja Pariza, Albanci se nadaju čudima, ali toga u polici nema. Mogu da dovedu koliko god Amerikanaca, ali džaba im to. Nadam se da ćemo u međuvremenu izbegavati tenzije", rekao je predsednik.

