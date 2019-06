MEĐUNARODNA VEŽBA U OBLASTI VANREDNIH SITUACIJA SRBIJA2019: Na zatvaranju predsednik Vučić (FOTO)

"Ova vežba je samo jedan od primera koji potvrdjuje važnost saradnje između država u slučaju velikih prirodnih katastrofa." - predsednik Vučić na zatvaranju međunarodne vežbe u oblasti upravljanja posledicama vanrednih situacija u Republici Srbiji u saradnji sa MSČ Ruske Federacije "SRBIJA 2019".

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jun 27, 2019 at 7:29am PDT