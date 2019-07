PREDSEDNIK VUČIĆ O MEGATRENDU, DIPLOMAMA, OPOZICIJI: Mića Jovanović im je bio najbolji 2008., 15. maja kada ga je zvao BORIS TADIĆ...

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je opozicija priču o diplomi ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanović ponovo sada pokrenula, kao i pre pet godina, ali da nikada nije podnela nikakav zahtev Megatrendu za uvid u dokumenta o toj diplomi, jer ih, kako kaže, istina i ne interesuje.

Vučić je istakao da Stefanovića brani, jer je sve uradio po zakonu.

Naveo je i da opozicija danas kritikuje bivšeg vlasnika i rektora Megatrenda Miću Jovanovića, a on im je bio dobar 2008. godine, kada su ga, kaže, molili za pomoć da naprave koaliciju sa SPS-om.

Predsednik je rekao da Jovanovića poznaje, ali da nikada nije išao na taj univerzitet ni da traži, ni da pita nešto za nekoga, niti da drži predavanja, kao što su ih držali Boris Tadić i Vuk Jeremić.

"I, ne samo to - taj Mića Jovanović im je bio najbolji... Po njegovoj tvrdnji, 15. maja 2008. godine u 22 sata Tadić zove Miću Jovanovića i kaže - 'molim te da dogovoriš sastanak sa socijalistima, hoće da formiraju vladu sa mnom'..", preneo je Vučić.

Kako je primetio, Tadić je zvao Jovanovića da mu napravi koaliciju sa SPS-om, samo da radikali ne bi vladali.

"I, tada je Mića Jovanović bio divan, a Megatrend odličan", podvukao je Vučić.

Dodao je i da tačan sat zna, ne zato što ih je neko priskuškivao, već zato što je to sam Jovanović rekao.

"To je bilo 2008. godine, kada im je bila potrebna podrška SPS-a.. Kada su mene socijalisti varali za grad Beograd, da bi na kraju, pod Djilasovim pritiskom, popustili", podsetio je Vučić.

"Što urušavate instituciju koju ste sami stvorili, što urušavate sve u Srbiji?", upitao je Vučić.

On je istakao da poštuje sve ljude, i one koje su završili i one koji nisu završili fakultet.

"Ja sam srećan zbog svojih visokih ocena, ali da nisam položio dva ispita ne mislim da bih bio manje obrazovan. Aleksandar Tijanić i Bogdan Tirnanić nisu završili fakultete, pa nisu bili manje pismeni. Dobrica Chosić, možda najveći savremeni srpski književnik posle Ive Andrića, nije završio fakultet, a bio je akademik. Kakve veze onda to ima", konstatovao je Vučić, On je dodao da je uvek za ljude koji nešto rade i guraju stvari napred, da pomognu svojoj zemlji i porodici, ali ne i za ljude koji varaju.

Dodao je da je opozicija ponovo otvorila istu temu, o Stefanoviću, posle pet godina, jer su se uplašili pojedinih istraga.

