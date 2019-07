IZMENE U SAOBRAĆAJU ZBOG DOLASKA MAKRONA U BEOGRAD! Zatvara se auto-put, uveče centar, a ovo je NAJKRITIČNIJA TAČKA!

Baš kao što je bio slučaj kada su nam ranije dolazili ruski predsednik Vladimir Putin, kineski predsednik i premijer, Si Đinping i Li Kećijang, prvi čovek Turske Redžep Erdogan ili američki potpredsednik Džozef Bajden, i ovoga puta biće preduzete najviše mere obezbeđenja na beogradskim ulicama.

Detaljan program posete, satnica, a ponajviše trasa kojom će se kretati visoka francuska delegacija predvođena predsednikom Makronom, standardno se iz bezbednosnih razloga drži u tajnosti.

Ipak, neke lokacije koje će biti pod posebnom prismotrom već su poznate.



Popodnevno sletanje na aerodrom

Prema zvanično obelodanjenim podacima, predsednik Makron bi u srpsku prestonicu trebalo da stigne u ponedeljak u 15 sati, što znači da Beograđani ne moraju da strahuju za gužve i zatvaranje ulica u prepodnevnom špicu.

foto: Printscreen Google Maps

Međutim, odmah po dolasku delegacije iz Pariza "na udaru" će se naći pre svega auto-put u pravcu ka Beogradu, koji će u jednom trenutku biti potpuno zatvoren, baš kao i kompletan potez oko Palate "Srbija", odnosno Bulevar Mihajla Pupina od Trešnjinog cveta do Ušća, te neka od poprečnih ulica kojom će kolona od auto-puta stići do Palate "Srbija".

U kasnim poslepodnevnim satima u ponedeljak predviđeno je da predsednik Emanuel Makron, u društvu srpskog predsednika Aleksandra Vučića, obiđe Spomen kosturnicu i Spomenik braniocima Beograda, ali i onaj podignut u čast heroine Milunke Savić, da bi se zatim delegacija uputila ka Kalemegdanu.

Trasa kojom će se kretati kolona drži se u tajnosti, ali je izvesno da će doći do zatvaranja poteza u Ruzveltovoj i Mije Kovačevića oko Novog groblja, dela oko Kalemegdana, od Cara Dušana, preko Tadeuša Koščuška do Pariske. Baš kao i što će biti privremeno obustavljan saobraćaj na auto-putu, Ulici kneza Miloša, Bulevaru kralja Aleksandra, kao i u centralnim gradskim ulicama, ali i potezu od Palate "Srbija" do Kalemegdana, dakle i Brankovom mostu.

foto: Printscreen Google Maps

U večernjim satima za predsednika Makrona biće priređena svečana večera na za sada još nepoznatoj lokaciji, ali će i tada, sigurno, doći do zatvaranja pojedinih centralnih gradskih saobraćajnica.

I dok iz MUP-a Srbije mole Beograđane za strpljenje, uz poruku "da će se truditi da sva zadržavanja i obustava saobraćaja budu što kraći", nadležne gradske službe zvanično se nisu oglasile o eventualnim promenama do kojih će doći u saobraćaju, kao ni mogućim izmenama na linijama javnog gradskog prevoza.

Ako je suditi po ranijim posetama visokih svetskih zvaničnika, autobusi verovatno neće menjati trase (izuzetak mogu da budu samo linije koje prolaze kroz Bulevar Mihajla Pupina, odnosno pored Palate "Srbija"), već će čekati u kolonama otvaranje saobraćajnica.

ALTERNATIVE

Teško je pričati o alternativnim pravcima kada se zvanično ne znaju ni ulice koje će biti zatvarane. Ipak, pokušaćemo da vam pomognemo.

1. AUTO-PUT

U trenutku kada dođe do obustave saobraćaja na auto-putu, ukoliko dolazite iz pravca Šida i Zagreba, imate dve opcije: de idete preko Ledina ka Staroj Bežaniji i novobeogradskim blokovima, ili da na Dobanovačkoj petlji skrenete ka Batajnici, a onda se preko Zemuna domognete Novog Beograda i dalje nekako ka centru prestonice.

foto: Stefan Jokić

2. KNEZA MILOŠA

Zatvaranje Kneza Miloša može da dovede do velikih gužvi i na alternativnim pravcima. U tom slučaju jedna od opcija je Savska ulica koja od Mostarske petlje vodi na Starom savskom mostu, a druga Autokomanda, Slavija, pa dalje u željenom pravcu.

3. RUZVELTOVA/MIJE KOVAČEVIĆA

U trenutku kada bude zatvoren potez od Vukovog spomenika do Bogoslovije najbolja alternativa za prolaz od Bulevara despota Stefana do Bulevara kralja Aleksandra biće Beogradska (pored Pravnog fakulteta) i Takovska ulica (pored zgrade RTS-a).

4. KALEMEGDAN

Zatvaranje Ulice Tadeuša Koščuška koja ide oko Kalemegdana mogla bi da dovede do značajne saobraćajne gužve u centru grada. Naime, ova saobraćajnica je poslednjih meseci jedna od glavnih alternativa zbog radova na Trgu republike. Beograđani bi tako mogli da budu prinuđeni da idu preko Trga republike ili da koriste, kao u prethodnom slučaju, Takovsku i Beogradsku ulicu.

5. PALATA "SRBIJA"

Izvesno je da će dolaziti do zatvaranja Bulevara Mihajla Pupina oko Palate "Srbija", kao i Bulevara Nikole Tesle. Alternativa su Bulevar Zorana Đinđića, auto-put, Bulevar Milutina Milankovića…

foto: Damir Dervišagić

6. BRANKOV MOST

Ovo bi mogla da bude i najkritičnija tačka s obzirom da preko ovog mosta prelazi veliki broj linija gradskog prevoza, te da je veoma opterećen tokom celog dana, a posebno u špicu.

Najbliža alternativa je Stari savski most, ali je problem što je slabog kapaciteta i u veoma lošem stanju, te bi svi koji mogu, trebalo da idu na Most na Adu.

(Kurir.rs/Agencije/Blic)

