TAPUŠKOVIĆ O HARADINAJU: Ostavka zbog sukoba u Prištini oko taksi, do Haga će samo prošetati kao i svi ostali

Beogradski advokat Branislav Tapušković smatra da Ramuš Haradinaj nije podneo ostavku na mesto kosovskog premijera zbog poziva u Hag, kako je to on predstavio, već zbog sukoba u Prištini oko ukidanja taksi na robu iz centralne Srbije.

"On će se prošetati do Haga i vratiti se nazad kao i svi ostali. Mislim on više nikada neće doći u obzir kao "optuženi" jer će uvek reći da je već odogovarao pred Haškim tribunalom koji ga je oslobodio od optužbi za zločine na Kosovu i Metohiji, te da ne može da se protiv njega ponovo pokreće postupak", smatra Tapušković koji je ranije bio "prijatelj suda" u Haškom tribunalu.

On je izjavi za Tanjug rekao da smatra da je Haradinaj ostavku podneo pod pritiskom velikih sila u vezi sa ukidanjem taksi, dok je "šetnja do Haga samo maskiranje problema".

Pozvani sa Kosova pričaju da idu kao osumnjičeni, ali će se tek videti da li će biti svedoci ili optuženi u nekom od postupaka, napomenuo je advokat.

(Kurir.rs/Tanjug)

