ISPOVEST SUPRUGE PREDRAGA MALOG MILICE: Danima su me pratili nepoznati ljudi i sačekivali ispred zgrade dok sam šetala bebu

BEOGRAD - Milica Andrić, nevenčana supruga Predraga Malog, rekla je da su je danima pratile nepoznate osobe i čekali je ispred zgrade dok je šetala bebu, a da je 12. juna presreo muškarac ispred zgrade u kojoj živi.

"Sve je krenulo negde početkom juna kada sam primetila da me u stopu prate meni nepoznate osobe. Čekali su me ispred zgrade, pratili dok šetam bebu u kolicima", rekla je Andrić, čiji suprug je rođeni brat ministra finansija Siniše Malog, piše list.

Ona navodi da je sve kulminiralo 12. juna predveče kada ju je na ćošku Ruzveltove i Cvijićeve ulice zajedno sa bebom presreo muškarac.

"Toliko sam se uplašila da sam pomislila da je u pitanju razbojnik i da će mi oteti dete. Izleteo je ispred mene sa nekim papirma u jednoj ruci i diktafonom ili telefonom u drugoj. Stao je tako da nisam mogla dalje da vozim kolica. Utrnula sam od straha. Predstavio mi se da je iz Krika i da ima pitanja za mene.

Smogla sam snage da kažem da me ostavi na miru, ali je on uporno nastavljao da mi postavlja pitanja. Ne mogu ni da se setim svih od šoka kroz koji sam prošla", rekla je Milica.

Ona je ispričala da ju je pitao da li je bebi majka ili sestra, gde žive i u čijem stanu. Kaže da je ođurila ka zgradi, a da je čovek bio napadan i nervozan što mu ne odgovara na pitanja.

"To veče pokazan mi je snimak bezbednosne kamere iz zgrade na kojem se vidi čovek koji me prati i ulazi u zgradu za mnom i bebom. Prepoznala sam lice, to je bio čovek koji me zaustavio i postavljao pitanja", rekla je Milica Andrić.

Ministar Mali izjavio je ranije da novinarima Krika nije dovoljno što napadaju njega već godinama unazad i izmišljaju razne afere, nego su sad prešli i na njegovog brata, bratanicu Unu i njenu majku, komentarišući incident u kojem je, prema pisanju Republike, novinar presreo nevenčanu suprugu ministrovog brata, Predraga Malog.

foto: screenshot

Mali je rekao, kako su prenele Novosti, da je ćutao kada su njega napadali, ali da ne može da ćuti sada kada napadaju njegovog brata i njegovu porodicu.

"Verovatno im je ponestalo ideja pa nemaju šta više da kažu o meni, te su prešli na moje najbliže, koji sada treba da ispaštaju, iako nemaju nikakve veze sa politikom. Uhođenje i presretanje na ulici majke sa šestomesečnom bebom oni nazivaju istraživačkim novinarstvom. To je stvarno otišlo predaleko", rekao je Mali, prenosi list.

