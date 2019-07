ĐILAS MULJAO SA MTELOM I ZGRNUO 30 MILIONA EVRA! STEFANOVIĆ: Danas sa Šolakom od građana krade struju

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kazao danas u Skupštini Srbije da su firme Dragana Đilasa, dok je bio na vlasti, u periodu od tri godine, zajedno sa Mtelom Republike Srpske, ostvarile promet od 30 miliona evra.

Stefanović je odgovarajući na pitanja poslanika rekao da je otkriveno da samo "mali Mtel Republike Srpske", ćerka firma Telekoma Srbije, sa Đilasovim firmama imala 30 miliona evra prometa u "medija bajingu i u raznim maketinškim promocijama".

"A gde su RTS i Telekom Srbije?", zapitao je Stefanović.

Kaže da poslanik Đorđe Vukadinović iz NS SS tvrdi da se vodi kampanja protiv operatera SBB i drugih medija povezanih sa Đilasom i Šolakom, ali da vlast samo iznosi činjenice.

"Šta nije tačno, jesu li se protivzakonito priključivali građanima na struju - jesu. Da li su uzimali struju do građana za svoje interese, oni nisu javna firma? Kada to kažete onda se vodi kampanja".

Stefanović kaže da se SBB nelegalno priključuje na struju za liftove u zgradama i da građani plaćaju njihove račune i da su upravo tako i napravili svoje imperije.

Stefanović je rekao da očekuje da Đilas i Obradović uskoro pokrenu iniciajtivu da se izbaci slovo č iz azbuke da ne bi neko pomenuo Češku.

"Češka ne sme da se izgovori. Pitanje je kako je Đilas zaradio svoje milijarde dinara dok je bio na javnim funkcijama, vlasnik svih sekundi u Srbiji i komandant svih medija u Srbiji. Đilas je bio alfa i omega i diktirao naslovene strane za sutra, da ne bude slučajno bila neka reč drugačija. Kada je mogla kritika protiv Đilasa da se pojavi".

Stefanović dodaje da je bila priča kako je Đlas zaradio novac u Češkoj i došao ovde kao bogat čovek, ali kada se proveri koliko su zaradile tri kompanije koje su osnovali on i njemu povezana lica, vidi se da su one ukupno prijavile dobit od 74.000 evra.

"Kako je Đilas došao do zvanično prijavljenih 25 miliona evra. Odakle Đilasu novac, kada smo utvrdili da je novac u Českoj laž. Niko č ne sme da pomene, ni Vukadinović".

Stefanović dodaje da je Đilas doveo sve rijalitije u Srbiju, od Velikog brata do 48 Sati svadba.

"To je sve Đilas plasirao i zaradio na tome. Kada to pomenete dobijete blato u lice koliko god da se branite i koje god dokaze da pružite", naglasio je ministar.

Stefanović kaže da je sve po pitanu svoje diplome potkrepio izveštajima sa fakulteta, ali da to ne vredi i da se i dalje vodi kampanja protiv njega.

"Boriću se za zakonitost u Srbiji, insistiraćemo za rasvetljavanje svih malverzacija u zemelji", poručio je on.

Kaže da kada je Đilas bio gradonačelnik da on, Stefanović, kao predsednik Gradskog odbora najveće opozicione stranke nijednom nije bio na Studiju B, iako je to javni servis i to u periodu od 2008. do 2012. godine.

Ističe da je očigledna istina da ne postoji način da se pomene ime Đilas, Obradović, Šolak, a da se čitava kampanja ne sruči na vas.

"Đilasov novac je stečen političkim uticajem za vreme dok je bio na vlasti, tako su te kompanije poslovale. Zamislite da neko iz ove vlasti naplaćuje sekunde u medijima i da kaže posle da je preneo upravljačka prava nekom ili da ima sa Mtel - om 30 miliona evra. Sve je to Verica Barać konstovala u izveštaju".

Stefanović dodaje da su se izgleda neki uželeli Miroslava Miškovića i njegove kase, kao i da je siguran da građani to još dugo neće dozvoliti.

(Kurir.rs/Tanjug)

