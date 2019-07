DAČIĆ: Borelu neće biti lako jer će na njega vršiti pritisak zbog situacije na KiM

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da Žozepu Borelu, ako bude izabran za šefa evropske diplomatije, neće biti lako i da će se na njega vršiti pritisak, a da je moguće i da će biti opstruiran.

- Mi pozdravljamo kandidovanje Borela. Radujemo se što dolazi iz zemlje koja ne priznaje Kosovo. Ima iskustvo u evropskoj administraciji, on je naš prijatelj, dolazio je ovde u posetu, rekao je Dačić.

On je naveo da je dva dana pred Borelovo kandidovanje sa njim večerao u Panami na inauguraciji tamošnjeg predsednika i da mu je tada rekao da "mi navijamo za njega, da je naš glavni favorit".

- Neće mu biti lako i na njega će se vrštiti pritisak da se ne bavi on time nego da odredi nekog specijalnog predstavnika, a možda će ga i opstruirati neki. Da li će biti izabran to ćemo tek da vidimo u narednom periodu, rekao je šef srpske diplomatije.

Kad je reč o dijalogu Beograda i Prištine, Dačić kaže da smo mi toliko strpljenja pokazali i uvek smo spremni da nastavimo dijalog, ali je preduslov ukidanje taksi.

foto: Beta/Saša Matić

Upitan da li ostavka Ramuša Haradinaja i njegov odlazak u Hag, odlažu odluku koja bi mogla da prethodi obnovi dijaloga, Dačić naglašava da je reč o nastavku političke farse koja ima teške posledice i da se time blokira dijalog.

- Ubeđeni smo da Priština ne želi kompromis, odnosno da pokušava da vrati međunarodnu zajednicu na politiku autopilota - to znači, vi ste priznali Kosovo, šta imamo više da razgovaramo sa Srbijom, naveo je on.

Ovo je politički manevar, ocenio je, Haradinaj je podneo ostavku da bi pobedio na izborima, a Hašimu Tačiju i drugima ne odgovaraju izbori.

- Mislim da se EU i međunarodna zajednica nedovoljno konkretno i oštro bave situacijom u Prištini, da ne žele da upotrebe sva sredstva da se dođe do dogovora, rekao je Dačić, podsetivši da se skup u Dejtonu nikad ne bi desio da nije bilo izvesno da će taj dogovor biti postignut. Ovde, Angela Merkel zakazuje sastanak za koji nije sigurno da li će se desiti i biti uspešan. Onda je dala Makronu veliki znak pitanja kako da pozove sve te ljude i da ispadne opet da je Haradinaj jači od svih, napominje Dačić.

foto: Marina Lopičić

- Siguran sam da je to pet minuta posla. Oni su ih stvorili, nije pitanje da oni ne žele da ih slušaju, već misle da ne moraju da ih slušaju, zaključio je Dačić i dodao:

- Dok se nešto ne dogvori za okruglim stolom, mi imamo svoj zvaničan stav da ne prizanjemo Kosovo. Pozivamo prijatelje da ne priznaju, sačekajte kraj dijaloga, priznajte rezultate tog dijaloga. I u međunarodnoj zajednici postoje različiti interesi. Nemačka, odnosno savetnik Angele Merkel, ima stav da se ne prihvataju bilo kakve promene, Makron i američka administracija prihvataju i kažu da mora da se postigne dogovor. To znači da oni smatraju da stvar nije gotova. S treće strane uopšte ne obaveštavaju Brisel o tome. Kad podvučete crtu, čak je Haradinaj jednom rekao - ako mi Nemačka jasno kaže da ukinem takse ja ću to uraditi. Šta to znači?, rezimira Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug)

