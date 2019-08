GVOZDENA DAMA PROGOVORILA O RATU I REPUBLICI SRPSKOJ! PLAVŠIĆ OTKRILA: Bila sam na istom spratu u Hagu sa Miloševićem, evo kako je nazivao Tuđmana!

Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić danas vreme provodi uglavnom čitajući knjige, okružena dragim stvarima.

Na stolu u njenoj dnevnoj sobi je uramljena slika patrijarha Pavla, a na zidu su okačene ikone.

Sa police ispod televizora izviruje lice Ratka Mladića na koricama knjige „Komandant”.

Prema njenim rečima trenutno čita sve što je u poslednje vreme izašlo, a tiče se kralja Aleksandra Karađorđevića. Prati, međutim, i ono što piše štampa i što objavljuju drugi mediji. A gotovo svakog dana u javnost izađu neki novi podaci i “podaci” o padu Krajine, akcijama “Bljesak” i “Oluja”, ratu u BiH… Upravo to je i nateralo Biljanu Plavšić da prekine ćutanje na koje se zarekla pre skoro godinu dana.

Iako ima punih 89 godina, i dalje se seća puno detalja iz ratnih vremena. Od mnogih joj ni danas nije dobro, pre svega od onih koji govore o sudbini srpskog naroda, ali i ponašanju onih za koje Bosna “nije bila ratište nego tržište”.

“Da se nije trgovalo, rat bi se završio ranije – zaključuje Plavšićeva.

“Informacije koje preko televizije i kroz štampu pratim govore o nekim događajima u kojima sam ja na jedan čudnovat način učestvovala i nije sve to tako pravolinijski. Ima mnogo detalja koji utiču na te linije, a meni su poznati.”

Govorimo o onome što se pisalo o “Oluji”, “Bljesku”, Srebrenici, o svemu što se dešavalo 1995? Šta se od onog što ste pročitali ili čuli ne slaže sa onim što ste doživeli?

“Složila bih se sa onim što je u nekim glavnim odrednicama pisano. Ali šta je prouzrokovalo to? Šta je ono što je iza scene bilo i što objašnjava tu situaciju.”

Složili biste se sa time da je pad Krajine bio dogovoren, da je sve to posledica javašluka i koristoljublja na srpskoj strani, poremećenih odnosa među liderima u srpskim entitetima.

foto: Dragana Udovičić

“Od svega toga najsudbonosniji je bio odnos Miloševića i Tuđmana. Kao dva verna prijatelja koji su se dogovarali u momentu kad se raspadala Jugoslavija. Ja nisam bila od nekog poverenja Miloševiću, ali sam bila neizbežna u tim raspravama. Slučajnost je da sam u Hagu bila na istom spratu sa Miloševićem.

Noć kad su ga doveli, pitali su me da li ja mogu da ne razgovaram sa njim, a od njega će isto tražiti. Kažem: Nisam ni ranije mnogo razgovarala sa njim. Nismo razgovarali i bili smo pod posebnom prismotrom. Ali kada se šetamo, dvoje po dvoje, on obično stane pored mene. I tako idemo. On u zrak priča, ja mu u zrak odgovaram. Tada sam videla, a i ranije dok smo na slobodi bili, kako on kaže Franjo. Znate, kad kaže Franjo, to je neko jako blizak njemu. Moj zaključak je bio da se on o svemu dogovarao sa Tuđmanom.”

(Kurir.rs/Espreso)

