VUČIĆ O ONIM KOJI MRZE SRBIJU: Pobedićemo ih lako! Mi naše snove ostvarujemo! Evo šta kaže o izjavi Jove Bakića

OBRENOVAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, tokom obilaska auto-puta Miloš Veliki da se obraća i da je zahvalan onim građanima koji vole Srbiju više od svega, a onima koji je mrze Srbiju poručuje - pobedićemo ih lako.

Na pitanje novinara kako vidi to što ima i onih koji ne govore lepo o uspesima države i na molbu da prokomentariše izjavu sociologa Jove Bakića da bi državni vrh najrađe bacio u reku, Vučić kaže:

"On je školovaniji, nemojte ga potcenjivati, aludirao je na period od 1941-45. kada su rekama plivali leševi, nije on govorio o plivanju prsno, leđno... Nije nikakav problem. Ja to razumem - oni bi da nas vrate u vreme u kojem oni imaju para a nema auto-puteva, železničkih pruga, muzeja, stadiona, viših plata, penzija, u kojem raste javni dug..Ja njih razumem, to je njihov program, zato hoće da ubijaju one koje grade i rade."

Nemojte više da pretite, jednom dođite i uradite to, nemojte da kukate, poručio je Vučić Na opasku novinara da većina ljudi ćuti na to, Vučić kaže da ljudi računaju da oni nisu od reči, da nešto od toga ispune.

"Voleli bi oni to ali to su samo pusti snovi. Mi naše snove pretvaramo u relanost, a to su auto-putevi.. A to, da ubijaju ljude po Srbiji koji drugačije misle i više rade od njih i malo su pošteniji od njih - taj film neće gledati, rekao je on i dodao da se obraća ljudima koji Srbiju vole više od svega.

"A ovima što mrze Srbiju, pobedićemo ih lako", zaključio je on.

