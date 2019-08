VUČIĆ ZORANI MIHAJLOVIĆ UOČI OTVARANJA NOVOG AUTO-PUTA: Kad si stigla da se presvučeš?!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pitao je danas tokom obilaska Naplatne stanice "Obrenovac", uoči svečanog otvaranja auto puta "Miloš veliki", ministaraku saobraćaja i infrastrukture Zoranu Mihajlović kada je stigla da se presvuče.

Ona mu je odgovorila "u onih sat vremena", na šta joj je on kazao da je on za to vreme pisao govor, kao i pre i posle toga.

foto: Tanjug Dimitrije Goll, Nemanja Nikolić

Tokom vožnje otvorenim autobusom po autoputu koji će danas biti otvoren, Vučić je govorio i o opoziciju: da mogu koliko hoće da ga kritikuju i nazivaju pogrdnim imenima, ali da njegov rad daje rezultate poput auto puta "Miloš Veliki" koji će danas biti otvoren, i povećanja plata.

Najavio je da će plate medicinskih tehničara do kraja godine biti povećane za 15 odsto.

(Kurir.rs/Beta)

