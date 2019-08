SPREMA SE VELIKA ČISTKA U SNS! ZA MNOGE VIŠE NEĆE BITI MESTA! Otkrivamo ko će sve dobiti šut kartu i to pre izbora

Funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) i narodni poslanik u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović izjavio je da je dobio čvrsta uveravanja od predsednika Srbije i SNS Aleksandra Vučića da će doći do smena u toj stranci.

- Više bih govorio o nekim stvarima vezanih za SNS iz prostog razloga što sam tokom vikenda imao razgovor sa predsednikom SNS i Srbije. Znate dobro da sam pre izvesnog vremena suspendovao svoje stranačke aktivnosti zbog zaista nekih neverovatnih stvari koje su se u njoj dešavale i koje nisu služile na čast našoj stranci. Imao sam, kažem jedan ozbiljan razgovor s njim i shodno tome dobio sam čvrsta uveravanja s njegove strane - rekao je Đukanović.

On dodaje da predsednik Srbije i SNS dobro zna svakog u vrhu stranke, kao i da je upoznat sa svim što čine pojedini funkcioneri naprednjaka.

- On (Vučić) je duboko svestan svih tih negativnih pojava koje se dešavaju unutar SNS i same vlasti. Čak smo i govorili o nekim konkretnim stvarima. On vrlo dobro poznaje čitavu situaciju, do detalja je upoznat sa svim skandaloznim stvarima koje se zbivaju, sa pojedinim funkcionerima koji svoje funkcije daleko više koriste za neke lične benefite. Dobio sam od njega čvrsta uveravanja da će se krenuti u ozbiljnu rekonstrukciju SNS, dobrim delom i pre izbora, a najvećim delom posle izbora. Mnogi koji su sad na određenim funkcijama tu više neće biti. Dobio sam uverevanja da će najvećim delom mladi ljudi dobiti šansu da se dokažu - kaže Đukanović.

On je dodao da mu je to važno i pojasnio zašto:

- To je ono što je meni jako važno jer SNS ima toliko mladih, darovitih i pametnih ljudi koji ne mogu da dođu do izražaja jer u svakom opštinskom odboru uvek imate nekog "starosedeoca" koji ne dozvoljava nikome da mu ugroze poziciju. Predsednik vidi da mora da dođe do korenitih promena, neke face koje su dosadili i Bogu i narodu moraće da odu odatle i dobio sam uveravanja da će se to dogoditi - rekao je Đukanović.

