HITNI SASTANCI ODRŽANI U SRPSKOM MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA: Dačić pozvao ambasadore, razgovarali o Kosovu i Metohiji (FOTO, VIDEO)

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić informisao je danas u odvojenim razgovorima ambasadore Srbije o situaciji na Kosovu i Metohiji.

Ministar je posebno izvestio ambasadore o jednostranim aktima Prištine koji su doveli do prekida dijaloga i razgovora, ali i do blokade Briselskog procesa i dolaženja do kompromisnog rešenja.

Šef srpske diplomatijje u razgovoru s ambasadorima istakao značaj posete predsednika Vučića Sjedinjenim Američkim Državama i susreta koje je imao u Njujorku.

Dačić je ponovio spoljnopolitičke prioritete Srbije i naložio pojačano angažovanje ambasadora u skladu sa nacionalnim interesima Srbije.

Šef srpske diplomatije susreo se s ambasadorima u Ministarastvu spoljnih poslova, a oni su mu detaljno izložili situaciju u zemljama u kojima predstavljaju Srbiju, s posebnim osvrtom na bilateralne odnose Srbije sa tim zemljama.

Takođe, govorili su pojačanim aktivnostima u cilju jačanja pozicije Srbije na multilateralnom planu, posebno u predstojećem periodu kada Priština aplicira za članstvo u brojnim međunarodnim organizacijama.

Odvojene sastanke Dačić je danas imao s ambasadorkom Srbije u Kraljevini Danskoj Jasminom Mitrović Marić, ambasadorom Srbije u Libanu Elmirom Elfićem, ambasadorom Srbije u Keniji Draganom Županjevcem, ambasadorom Srbije u Belorusiji Veljkom Kovačevićem i ambasadorom Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Stanimirom Vukićevićem.

