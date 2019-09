ŽESTOK SUKOB! MRKA: Kitiš se mojim perjem! ZORANA: Ni metar pruge nisi izgradio!

Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS, optužio je naslednicu u resoru građevinarstva Zoranu Mihajlović da mu krade slavu za projekte koje je on započeo kao bivši ministar infrastrukture.



Socijalista, naime, tvrdi da se Mihajlovićeva kiti njegovim perjem pošto sve zasluge za izgradnju Koridora 10 pripisuje isključivo sebi, iako je taj projekat on započeo.



- Kada sam u 65. godini postao ministar, odredili smo kolektivnim sporazumom da je Koridor 10 prioritet. To sam počeo da radim, a mojim rezultatima danas se kite oni koji su mnogo kasnije došli u sektor građevine. Takve projekte radi više vlada, ne može sve u jednom mandatu da se završi. Zato nije korektno da se neko hvali, da sve zasluge preuzima na sebe. Treba poštovati i rad prethodnika - požalio se Mrkonjić, a potom i pohvalio da je tokom njegovog ministrovanja odrađen komplikovaniji deo posla - priprema projekta, obezbeđen novac, počela izgradnja.



Pola posla odradio



- Zna se ko je šta uradio. Ne mogu mene mangupi da foliraju. U realizaciji takvih projekata važni su politička volja i pare. Ne može jedna vlada da uradi 100 kilometara auto-puta. Neophodna je priprema, što je 50 odsto posla, a ostatak je građenje.



Upitan što izbegava da kaže da proziva Mihajlovićevu, on odgovara da ona nije vredna pominjanja:



- Hvalite se malo, ali ne zaboravite ko je sve započeo. Za realizaciju projekta - bilo da je to kuća, pruga, put, pola vremena je priprema, a druga polovina gradnja. To deca treba da znaju. Predsednica Vlade Ana Brnabić bi trebalo da kaže „poštujte prethodnike“.



Mihajlovićeva je žestoko uzvratila poručivši da je smešan jer je auto-putem povezivao njive, dok je sa svojom šeficom kabineta Snežanom Zeković, koju je od milošte zvao Anđeo, prodavao dozvole za drumski transport.



- Ma, vrh. Da nije tužno, bilo bi smešno, a evo i zašto. On nula km pruga - ja 800 km obnovljenih pruga. On 30 km auto-puteva - ja 300 km novih auto-puteva. On auto-putem povezuje dve njive - ja Srbiju povezujem sa regionom i Evropom. On upropastio „Jat“ - mi osposobili tri aerodroma, osnovali „Er Srbiju“. On sa Anđelom (pro)davao dozvole za drumski transport - ja uvela i sprovela zakon u ovu oblast - odbrusila je ona i zaključila:



Potkačila i Velju



- Suma sumarum, tužno je što je Srbija ikad imala njega i njegovog prethodnika za ministre. Žali bože izgubljenog vremena i novca građana ove zemlje.



Prozvani Mrkonjićev prethodnik Velimir Ilić kaže da neće da odgovara na „Zoranine gluposti“:



- Ta žena će zbog lopovluka biti uhapšena čim se promeni vlast. Ojadila je Srbiju za stotine miliona evra, a samo kokodače.

Crveni nosevi

KAFANA, PRELETANJE, BEZOBRAZLUK... foto: Beta Miloš Miškov Sukob između ovog dvojca odavno traje. Kada je prošle godine prozivana za nestručnost, Mihajlovićeva je uzvratila da bi bilo najbolje da njeni prethodnici Mrkonjić i Velimir Ilić, koje je nazvala „ekipom crvenih noseva“, zajedno otvore neku kafanu i udalje se od politike i građevine. Mrkonjić je uzvratio da je nevaspitana i bezobrazna, te da su on i Ilić za nju Ajnštajni. Nedavno je Mrkonjić izjavio da je Mihajlovićeva ortodoksna neznalica i preletačica posle njenih tvrdnji da su on i Ilić upropastili domaće građevinske firme.

