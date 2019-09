VULIN POVODOM ZABRANE DELEGACIJI SRBIJE DA ODE U JASENOVAC: Zgađen sam, Hrvatska bi morala da se izvini! Ko bi mogao Jevrejima da zabrani posetu Aušvicu?

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da će Vojska Srbije nastaviti da se seća i uvek će obeležavati jasenovačku tragediju srpskog naroda u ustaškoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u Drugom svetskom ratu.

Vulin je, povodom jutrošnje zabrane ulaska u Hrvatsku delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koja je trebalo da prisustvovuje manifestaciji Dani jasenovačkih novomučenika, rekao da se od sledbenika Pavelićeve politike ne može očekivati da budu zadovoljni zato što srpski narod obeležava dan svog stradanja.

"Podsetiću vas da je meni zabranjen ulaz u Hrvatsku kada sam pokušao da odem u Jasenovac da se poklonim senima poklane jasenovačke dece, a danas su zabranili Vojnoj gimnaziji i Vojnoj akademiji, srpskoj deci, da dođu na to stratište i pokažu svoje poštovanje prema svim žrtvama ustaškog režima", rekao je srpski ministar odbrane.

Kako je saopštilo MInistarstvo odbrane, on je dodao da Pavelićevi sledbenici ne žele da se Srbi sećaju i će učiniti apsolutno sve da spreče da se Srbi okupe čak i oko sena jasenovačkih mučenika.

"Hrvatska država bi za ovo morala da se izvini, hrvatska država bi morala da kaže da ona sa ovim nema ništa, i ako ima nešto sa ovim, da objasni kako je moguće da sprečavate ljude da odlaze na jasenovačke grobove. Da li bi ovo uradila bilo koja druga zemlja u Evropi? Koja bi to zemlja na svetu zabranila, recimo Jevrejima da odu do Aušvica? Koja bi to zemlja na svetu učinila, ako nije sledbenica fašističke Pavelićeve ideologije", zapitao je Vulin.

On je naglasio da je kao čovek zgađen, a kao antifapista poražen.

"Sedamdeset četiri godine nakon završetka Drugog svetskog rata vi imate zemlju u Evropi koja još uvek nije u stanju da napusti ustašku praksu i ustašku ideologiju. Kakva je to poruka? Ne znam da li će svet ćutati na ovo, verovatno hoće, ali Srbi ne bi smeli da ćute. Vojska Srbije će nastaviti da se seća, uvek ćemo obeležavati jasenovačku tragediju i ovo je sramota za Hrvatsku, a ne za nas", poručio je ministar Vulin.

(Kurir.rs/Tanjug)

