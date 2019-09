HARADINAJU IZLETELA SUROVA ISTINA: Rekli su mi nema ništa bez aminovanja Srbije, ali nije otkrio KO!

KOSOVSKA MITROVICA - Bivši premijer privremenih kosovskih institucija Ramuš Haradinaj izjavio je da su postojala vremena kada su mu rekli da bez srpskog "aminovanja" ništa neće biti učinjeno.

"Hteli su da nas predaju Srbiji. Rečeno mi je da bez aminovanja Srbije ne možemo da obavimo svoje obaveze. Rekao sam - nemojte tako, budemo li čekali na aminovanje Srbije nikad nećzemo postati država", rekao je Haradinaj, prenosi Kosovo onlajn.

On je to izjavio u okviru predizborne kampanje u selu Greme u Uroševcu, ne precizirajući ko mu je to rekao.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir